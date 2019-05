Ángel León «Voy a dar un menú de 30 platos con cosas del mar que nunca comió nadie. Eso es el lujo» Ángel Léon, el patrón de Aponiente, junto a Benjamín Lana (Vocento) en la gala de Jantour. El recuerdo de las penurias iniciales y su apuesta absoluta por poner en valor especies marinas desconocidas coparon la divertida charla con el chef del mar JULIÁN MÉNDEZ Martes, 28 mayo 2019, 22:46

La camiseta que gasta Ángel León (Jerez, 1977) es un resumen absoluto de su existencia. Un patinete de madera (que no deja de ser un juguete) convertido en el casco de un velero, con su jarcia de labor, su botavara y su palo mayor. El cocinero de Aponiente ha hecho de la mar -su juego, su amor- un oficio tan apasionado que, en ocasiones, se confunde con su propia existencia. No estaría mal que sus padres -hematólogos ambos- analizasen su sangre para descubrir qué porcentaje de salitre corre por sus venas.

León (marino) conversó durante la gala de los premios Jantour con Benjamín Lana -presidente de la división de gastronomía de Vocento- sobre su profesión y, también, sobre su misión en el mundo. «Quiero poner en valor el mar, que los pescados que antes nadie quería puedan llegar a los altares de los restaurante. Lo que realmente me emociona hoy es desvelar cosas nuevas del mar», dijo con cierta gravedad, aunque sazonando su discurso con ese gracejo gaditano que lleva tatuado en la piel junto a una tortuga y a un ancla con las letras AMA.

León desveló, a preguntas de Lana, que, aunque tres estrellas Michelin blasonan ahora la entrada de su molino de mareas de Aponiente, antes de la llegada del sistema ternario pasó muchas noches en el primer 'Aponientito' (en la calle Puerto Escondido, ojú) haciendo ceros por esa apuesta absoluta por el océano. «'¿Y si metemos unos platitos de carne?', me decían. Hasta mi madre presionaba... 'Hijoo, no puedo ir con nadie a tu restaurante...' Creo que la primera estrella nos la mandó Dios y no la Michelin».

En la cuerda floja...

Hoy asegura que ha calmado sus ganas de transgredir y que una cierta mar chicha se ha instalado entre sus cuadernas. «He aprendido a contar mi mar sin ser estridente, pero con un punto de friquismo, pisha. Conservamos el alma... después de haberla cagado muchas veces. Ahora hacemos un mar para todos, con su puntito friqui. Es que había que ver la cara que se le ponía a un noruego al que le metía 200 gramos de plancton. Si quieres que venga gente había que cambiar. Aprendimos a base de equivocarnos», confió ante la audiencia que llenaba el salón del Palacio Euskalduna.

«Aunque estoy seguro de que volveré a estar en la cuerda floja. El verdadero hedonismo va a ser comer lo que nadie coma. Pichones, cigalas tronco, caviar... están en los menús degustación de todo el mundo. Yo voy a dar al ser humano cosas que nunca nadie comió jamás. Espero hacer un menú de 30 platos con cosas que están ahí y no se han comido nunca», auguró Ángel León.

Lleva años trabajando con descartes, ha aprovechado lisas y mújoles (nuestros mubles y corcones de mar abierto) para crear embutidos marinos, cocina con una salmuera que transforma y 'cuece' los alimentos, ha logrado hacer comestibles las carcasas de crustáceos y ya es posible zamparse un bogavante con cáscara y todo, como hacía la sirena de '1, 2, 3... Splash'. «Dicen algunos cocineros que tienen un laboratorio... y solo tienen a un tío mirando a las nubes. Nosotros sí tenemos un laboratorio científico -en colaboración con la universidad de Cádiz de donde han salido hitos como el plancton luminiscente comestible que presentó en Harvard- que funciona...», presumió. «El ser humano no quiere nada desconocido. Y el mar lo es. Nuestra referencia es la tierra. Por eso la gente come embutidos marinos... cuando les doy la forma y el aspecto de chorizos», señaló el gaditano, que empezó en la Taberna del Alabardero del cura Lezama.

-¿Cuándo cambiará eso?, preguntó Lana

-La gran historia es que no hay hambre. Y, sin hambre, el hombre no observa y no cambia sus hábitos...

Formado en los modales cuarteleros de las brigadas de cocina francesas, León confesó que le «encantó» aquella disciplina gala. «Descubrí que esta es una profesión de resistencia pura y el oficio se convirtió en un reto personal; la disciplina me vino de arte», dijo León, diagnosticado como hiperactivo con 17 años. «De Francia me llevé también la locura por los caldos, por los fondos... Por las mañanas, Aponiente parece una venta con 17 o 18 pucheros con caldos humeando...», dijo.

«Salgo a navegar todos los días, de 6.45 a 10. Y pesco lo que la vida me deja. Hablamos de sostenibilidad, pero nada cambia. Pienso en pequeños gestos para ayudar a conservar los océanos. Como que los cocineros devolviéramos al vendedor todas las cajas de poriespán donde nos traen el pescado... El mar es cíclico. Pero yo he visto pozos, sumideros en la mar por los que salen plásticos y de todo. Aprovechan las mareas altas», alertó.