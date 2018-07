Programa de fiestas de Etxebarria 2018: Santixau Jaiak

Programa de fiestas Santixau Jaiak 2018 en Etxebarria, con los horarios y actividades de cada día.

UZTAILAK 21, ZAPATUA

09:00-13:00TIRO PLATO SAIOA goizean zehar.

11:00 ETXEBARRIKO II. Sari Nagusia, txirrindularitza lasterketa Kadete mailako Bizkaiko txapelketa.

UZTAILAK 22, DOMEKA

09:00 II. SAN MIGUEL KOTXE IGOERA LASTERKETA.

UZTAILAK 24, MARTITZENA

17:00 Gaztetxoen eskuz eta zestazko PELOTA PARTIDUAK.

Eskuzko partiduak: FRANCO- IBARZABAL VS LARRINAGA-CID ALBIZU-ARRIOLA vs GABIKAGOGEASKOA

BASTERRETXEA ALVAREZ-MAGUREGI VS IBARZABAL-MARTINEZ ALVAREZ-ARRILLAGA vs EGURROLA-IDIGORAS EGURROLA-ZUBISTI vs ETXABE-ORMAETXEA

Zestazko partiduak: ALEX-ATAIN vs ADRIAN-DANEL GOTZON-IBARLUZEA vs URRI-MANDIOLA

UZTAILAK 25, EGUAZTENA SANTIXAU eguna

11:00 Meza nagusia. Rakel Pujanak abestuta.

12:00 TXUPINAZOA eta PREGOIA, jubilatuen elkartearen eskutik.

12:15 ZERUTXU DANTZA TALDEAREN emanaldia.

17:00 ESKUZ ETA ZESTAZKO PELOTA PARTIDUAK. Eskuzko partiduak: ARAMENDI-ETXANIZ VS ARRIZABALAGA-RUIZ DE LARRAMENDI AGIRREMALLOA-IBARLOZA vs ALBIZU-MALAXETXEBARRIA. Zestazko partiduak: ANTXON-ETXEBA vs RETOLAZA-LEKUE

21:30 EL MARIATXI IMPERIAL.

UZTAILAK 26, EGUENA UMEEN eguna

HAUR PARKEA: Kanoa bikoitzak, zezen mekanikoa, gaztelu puzgarriak, txirrista puzgarriak, ... SUSTRAIAK NATURA: Tirolina, Rapel + rokodromoa.

Ordutegia: goizez: 11:30 / 13:30

Arratsaldez: 16:30 / 19:00

12:00 Etxebarriko II. Chef lehiaketa, 10-17 bitartekoentzat

19:00 Bitsa.

UZTAILAK 27, BARIKUA

11:00 ETXEBARRIKO II. Sari Nagusia, txirrindularitza lasterketa Kadete mailako Bizkaiko txapelketa.

19:00 DANBORRADA (Guraso Elkarteak antolatuta), ARDOA BARRURA fanfarriarekin, bukaeran BURUHANDIAK eta poteoa fanfarriarekin.

21:30 HERRI AFARIA frontoian (Gazte Asanbladak antolatuta).

23:00 GLAUKOMA + LAS TEA PARTY.

UZTAILAK 28, ZAPATUA KUADRILEN eguna

14:30 PAELLA HERRIKOIA.

17:30 Zumba saioa.

18:30 Pottokak.

23:00 OXABI + OIHAN VEGA.

UZTAILAK 29. DOMEKA NAGUSIEN eguna

12:00 MEZA NAGUSIA, Mikel Mendizabal eta German Meabebasterretxea bertsolariekin.

13:00 Herriko 80-81 urtekoei omenaldia, aurreskua.

14:00 Jubilatuen ohizko bazkaria frontoian, ESTEIBARek alaituta.

17:30 Herri kirolak: Aizkora, harrijasotze eta lasto altzatzea KARMELE GISASOLA, UXUE ANSORREGI, JULEN LARREA, HODEI EZPELETA eta MIKEL AGUIRRE.

22:00 Plazan barrin Labur Metraien emanaldia.