Un falso rumor en París desata una ola de violencia contra la comunidad gitana

El Gobierno llama a la calma tras los ataques que han supuestos la detención de una veintena de personas

Los rumores que han corrido en los últimos días en la región de París de secuestros de niñas por un grupo de gitanos han desatado una serie de ataques contra miembros de esta comunidad que han terminado con una veintena de detenidos en el departamento de Seine Saint Denis. Un portavoz de la Prefectura de Policía de París he explicado este jueves que los arrestos se realizaron en la noche del lunes al martes cuando esas personas participaban en «expediciones punitivas» contra comunidades gitanas. Ahora, quien se encarga de investigar el caso es la Fiscalía de Bobigny.

Esos actos de violencia se produjeron en las ciudades de Clichy sous Bois y Bobigny tras la proliferación en los últimos días en redes sociales de mensajes alarmantes sobre una furgoneta blanca cuyos ocupantes se dedicaban a buscar y llevarse niñas, lo que ha sido rotundamente desmentido por las autoridades. En su cuenta de Twitter, la prefectura (delegación del Gobierno) de Seine Saint Denis pidió que no se transmitan falsas informaciones, mientras el Ayuntamiento de Bobigny hizo llamamientos a la calma.

La Policía Nacional ha insistido en un comunicado en que «esos rumores no tienen ningún fundamento. Ninguna familia y ninguna víctima ha presentado denuncia por esos hechos. No se ha señalado ninguna desaparición de menores a los servicios policiales de Bobigny y Noisy le sec». Asimismo, ha afirmado que las fuerzas del orden han hecho verificaciones cada vez que han recibido informaciones de los supuestos secuestros, en particular con las imágenes grabadas por las cámaras municipales y nada se ha confirmado. «La población debe guardar la calma» porque «se está instalando una psicosis», señaló la Policía Nacional.