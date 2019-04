El 'uniforme de combate' de May Theresa May luciendo su insepable abrigo azul, al salir este miércoles de su residencia en Downing Street. / Afp La primera ministra británica afronta su cuesta arriba misión de lograr el 'Brexit' sin desprenderse de su ya característico abrigo azul, un diseño italiano poco exitoso que cuesta 960 euros IVIA UGALDE Jueves, 4 abril 2019, 12:33

Si hubiera que imaginar a Theresa May en el transcurso de los últimos meses costaría hacerlo sin que venga a la mente el inseparable abrigo azul que la acompaña a todas partes. Da igual que sea una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un debate en el Parlamento de Westminster, la misa de los domingos a la que asiste acompañada cada semana por su esposo, Philip, o un encuentro con su gabinete en Downing Street o con el líder laborista Jeremy Corbyn. La prenda siempre va con ella, como si se tratase de una coraza, una armadura o amuleto de una suerte que, sin embargo, a la primera ministra británica le está resultando muy esquiva.

El reiterado atuendo de la mandataria no ha tardado en despertar el interés de la prensa de Reino Unido, que incluso ha recurrido a expertos del mundo de la moda para intentar descifrar el significado de su irrenunciable apuesta y el mensaje que quiere transmitir con ella. El abrigo, según ha desvelado el 'Daily Mail', es una creación de la compañía italiana Herno y está aún disponible en la boutique favorita de May, en Henley, donde se vende por 825 libras (unos 960 euros). El hecho de que continúe en stock denota que el diseño –elaborado con una mezcla de lanas– no goza de especial popularidad.

Para May, en cualquier caso, el abrigo se ha convertido en su principal aliado mientras pierde apoyos y se le cierran continuamente las puertas para sacar adelante su Acuerdo de Salida de la UE. De hecho, tal y como ha señalado el conocido estilista Lucas Armitage al rotativo británico, la elección parece más estudiada de lo que cabe imaginarse. La prenda, conocida como 'twofer' por estar diseñada para dar la apariencia de dos piezas diferentes juntas, «dice mucho sobre lo que ella siente actualmente, la silueta y el estilo son funcionales», señala el experto. «Es un diseño que dice que está aquí para hacer exactamente lo que tiene que hacer», asegura.

«Un tono optimista»

El color elegido es, sin duda, «el factor crítico». «Es un tono optimista. Se dice a menudo que el azul claro denota confianza, estabilidad y sabiduría», apunta Armitage, que recuerda que la predilección de las chaquetas sin cuello por parte de la 'premier' es total. Cabe recordar que May, de la que se conoce su pasión por la moda y que se declara una incondicional de la revista 'Vogue', tiene un modelo de las mismas características en tono negro, que ya lució el 29 de octubre del año pasado en la Cámara de los Comunes para escuchar la presentación del Presupuesto.

Pero más allá de que el abrigo le sirva como una especie de escudo en el que parapetarse ante las inclemencias del 'Brexit', la prenda también le ha acompañado en el vídeo que grabó para expresar sus condolencias por el atentado contra las mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda. Y también lo exhibió el pasado 4 de marzo al visitar la ciudad de Salisbury para conmemorar el aniversario del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Julia, con el gas nervioso Novichok. Sin pretenderlo, la marca Herno –fundada en 1948 y que comenzó a diseñar impermeables para combatir la humedad que rodea el lago Maggiore, en los Alpes– ha encontrado en May su más incondicional embajadora.