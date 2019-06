Trump llama «perdedor» al alcalde de Londres nada más aterrizar en Reino Unido Sadiq Khan comparó el lenguaje utilizado por el presidente estadounidense con el utilizado por «los fascistas del siglo XX» OLATZ HERNÁNDEZ Lunes, 3 junio 2019, 13:31

La polémica viaja allá donde va Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha iniciado este lunes su visita a Reino Unido y, coincidiendo con el aterrizaje del Air Force One, ha publicado un tuit en el que describe al alcalde de londres, Sadiq Khan, como «un perdedor». El mensaje de Trump responde a las críticas de Khan, que el día anterior comparó el lenguaje utilizado por el mandatario y otros líderes ultraderechistas con el de «los fascistas del siglo XX».

El miembro del Partido Laborista incluyó a Trump en el mismo grupo que al húngaro Viktor Orban, al italiano Matteo Salvini, la francesa Marie Le Pen y al británico Nigel Farange. El mensaje no ha sentado nada bien Trump, que ha utilizado su cuenta para atacar a Khan. «Sadiq Khan, que según cuentan todos ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido absurdamente maleducado» con el líder del «aliado más importante» que tiene Reino Unido, ha declarado el mandatario. Poco después, ha añadido que Khan es «un perdedor que debería centrarse en la delincuencia de Londres y no en mí». En cualquier caso, Trump ha señalado que espera ser «un gran amigo» del país británico.

Un portavoz del alcalde de Londres ha respondido a estos mensajes apuntando que son «algo más grave que simples insultos infantiles» y que Trump repersenta una «amenaza» para las democracias liberales.

Apoyo a Farange y a Johnson

La visita de Estado, que se prolongará hasta el miércoles, no ha empezado precisamente con buen pie. Antes de su llegada a Reino Unido, Trump hizo un llamamiento para que Farange fuera incluido en las negociaciones con la Unión Europea y salió en apoyo de Boris Johnson, de quien dijo que sería un líder «excelente». También recomendó a Reino Unido que no pague los 50.000 millones que demanda la Union Europea por el Brexit. «Es mucho dinero. Yo no pagaría», declaró.

Este lunes, el mandatario y su esposa, Melania, serán recibidos en el Palacio de Buckingham por la reina. También por la primera ministra saliente, Theresa May, que ha esquivado las polémicas y ha destacado que la visita es una «oportunidad» para estrechar lazos. «Hacemos más juntos que cualquier otro país del mundo», ha destacado. La visita de Trump se celebrará en medio de un clima de tensión. Para mañana ya hay convocada una gran manifestación como desprecio a su figura.