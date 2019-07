Sinn Féin exige un referéndum de unificación irlandesa si hay un 'Brexit' fuerte El líder del Sinn Féin Gerry Adams (c-i) se dirige a los medios de comunicación junto a los diputados de su partido, de izqda a dcha, Cationa Ruane, Martin McGuiness y Mary Lou McDonald. / Efe Johnson se ha comprometido a suprimir la cláusula que el Gobierno de Dublín y Bruselas consideran como 'intocable' EFE Dublín Miércoles, 31 julio 2019, 14:30

El primer ministro británico, Boris Johnson, «deberá convocar un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas si el Reino Unido abandona la Unión Europea sin un acuerdo», ha advertido este miércoles el partido nacionalista irlandés Sinn Féin.

Johnson ha mantenido encuentros con los principales partidos de la región para tratar la parálisis de poder compartido entre protestantes y católicos que afecta al Gobierno, y que lleva suspendida desde enero de 2017. El primero de ellos ha tenido lugar este martes con el Partido Democrático Unionista (DUP), en el cual McDonald ha tachado al jefe del Ejecutivo de «imparcial» en la mediación de la crisis política norirlandesa.

El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, ha pedido a Johnson que no se convierta en el «recadero» del DUP, cuyos diez diputados en el Parlamento de Londres le permiten gobernar en minoría. Esos parlamentarios, junto al ala dura del Partido Conservador, han votado en contra del acuerdo de salida que la ex primera ministra Theresa May pactó con Bruselas el pasado diciembre, un rechazo que le costó el cargo en el Gobierno y en el liderazgo de los «tories», ha señalado McDonald.

Aunque el Gobierno de Dublín y Bruselas se han referido a la cláusula irlandesa como «intocable», Johnson se ha comprometido a suprimirla, o, en caso de no conseguirlo, a sacar a su país del bloque comunitario antes del 31 de octubre.

«Su curso de acción parece estar encaminado hacia un 'brexit' desordenado y salvaje. Le hemos dicho que sería catastrófico para la economía irlandesa, para nuestros medios de vida, para nuestra sociedad, nuestra política y nuestros acuerdos de paz«, ha subrayado McDonald. »Sería impensable que Johnson «no incluyese en sus planes» de contingencia la convocatoria de un referéndum sobre la reunificación irlandesa, tal y como permite el acuerdo de paz del Viernes Santo, el texto que puso fin en 1998 al conflicto armado en la isla, ha concluido.