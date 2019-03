May quiere una tercera votación del Acuerdo de Salida La primera ministra Theresa May. / REUTERS/Toby Melville El debate sobre una prórroga hoy plantea al Parlamento el dilema de que sea corta, aprobando el Acuerdo, o larga, quizás sin 'brexit' IÑIGO GURRUCHAGA Londres Jueves, 14 marzo 2019, 13:07

La primera ministra británica presentará el Acuerdo de Salida de la Unión Europea por tercera vez la próxima semana. Tras dos derrotas en votaciones y en el contexto de la decisión que la Cámara de los Comunes, votará hoy sobre la petición de una prórroga del plazo establecido para el 'Brexit', el 29 de marzo. El anuncio del Gobierno llega después del rechazo del Parlamento a una marcha sin acuerdo.

Tras el rechazo de la salida abrupta de la UE por el Parlamento, el Gobierno publicó anoche la moción que someterá hoy al voto de la Cámara de los Comunes. Contempla dos posibilidades. La primera es que la prórroga sea hasta el 29 de junio, en el caso de que el Parlamento apruebe el Acuerdo de Salida, con el objetivo de aprobar la legislación necesaria para el 'Brexit'.

La segunda opción es que, si el Parlamento no ha aprobado el Acuerdo de Salida antes del 20 de marzo, el Consejo Europeo que se reúne el 21 y el 22, exigirá un propósito para la extensión del plazo, y que «cualquier extensión más allá del 30 de junio obligará a que Reino Unido convoque elecciones al Parlamento Europeo en mayo».

El anuncio de la moción provocó la ira de parlamentarios tras una jornada en la que el Gobierno de May acabó ordenando a sus parlamentarios que votasen contra la moción promovida por la primera ministra, en la que el rechazo de una marcha sin acuerdo parecía condicional. El voto contra esa moción tenía como objetivo anularla, tras la aprobación de una enmienda que borraba la ambigüedad y rechazaba la marcha sin acuerdo en todas las circunstancias.

Desorden

Las maniobras de anoche provocaron enfrentamientos entre los asesores de la primera ministra y los responsables de la disciplina en el grupo parlamentario conservador. En un nuevo acto sin precedentes, miembros del Gabinete se abstuvieron y no han dimitido ni han sido cesados. La crisis política británica alcanzó un nivel máximo de desorden en las filas del Gobierno.

May aún confía en que la elección que ahora se plantea- aprobación del Acuerdo y extensión corta del plazo o rechazo y extensión larga- provocará el deslizamiento de más diputados en favor del Acuerdo. En la primera votación, en enero, fue derrotado por 230 votos y el lunes por 149. Diputados que quieren el 'Brexit' sentirían la tentación de resignarse a votar por un Acuerdo que no les gusta para evitar una prolongación, que aumenta la posibilidad de que no haya 'Brexit'.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, sugirió en el debate de ayer que tendrá que considerar si una nueva presentación del Acuerdo de Salida encaja con las normas del Parlamento, que no acepta que una misma moción se presente por segunda vez en un curso parlamentario. El Acuerdo con la UE se votó por segunda vez el lunes, con documentos anexos que constituían una modificación, pero no hay posibilidad de cambios en el texto antes de la nueva votación, la próxima semana.