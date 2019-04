La prórroga del 'brexit' encarece el escaño europeo: España sigue con 54 y no sube a 59 Imagen de la sesión plenaria de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo / E. C. Reino Unido deberá participar en las elecciones comunitarias si no sale de la UE antes del 22 de mayo, algo improbable ya que la prórroga es hasta el 31 de octubre ADOLFO LORENTE Jueves, 11 abril 2019, 07:14

No habrá 'brexit', por ahora, y es posible que quizá nunca lo haya. De momento, lo que hay es un acuerdo para aplazar la salida hasta el 31 de octubre, lo que obligará casi con total seguridad a Reino Unido a participar en las elecciones europeas que se celebran en la UE entre el 22 y el 26 de mayo. Sólo hay una forma de evitarlo, que Theresa May logre aprobar antes de ese 22 de mayo el acuerdo de salida que Westminster ya le ha tumbado tres veces, es decir, el más difÍcil todavía.

Así que salvo sorpresa que ni May espera, el Parlamento Europeo seguirá contando con los 73 representantes británicos, lo que mantendrá el pleno con 751 escaños en lugar de reducirse a 705 con la nueva redistribución (no se han quitado los 73 sin más). Eso sí, la teoría dice que deberán marcharse el 1 de noviembre, cuando supuestamente se haga efectivo el 'brexit'... O no. Quién sabe si habrá otra prórroga, quién sabe si todo queda en un mal sueño y se paraliza 'sine die'...

Más allá de conjeturas, lo que está claro es que este panorama encarece y mucho el escaño europeo para los partidos españoles, cuya tarta seguirá contando con 54 porciones y no las 59 esperadas. Y esto en un contexto de máxima rivalidad, donde cada voto se luchará con uñas y dientes. Es verdad que a partir del 1 de noviembre, ya sin Reino Unido, se incorporarían los cinco nuevos, pero esto es algo que no puede darse por hecho y que depende de la evolución del 'brexit'. Hablar de él es jugar a la ruleta rusa.

PNV y Puigdemont

Esta situación complicará aún más la situación del expresident catalán Carles Puigdemont, que se presenta como cabeza de cartel de Junts per Catalunya (JxCat) y a quien las encuestas le dejan fuera del futuro hemiciclo. Según la última proyección publicada el 29 de marzo por el Parlamento Europeo, el PSOE ganaría con 19, seguido del PP, con 13, Unidas Podemos tendría 10, Ciudadanos 9, Vox 5 y la coalición que suman ERC, EH Bildu y el BNG, 3. En total, 59. Es decir, que habría que recortar cinco para hacer los cálculos para 54.

En las europeas, al ser circunscripción única, los partidos nacionalistas están penalizados, de ahí que tengan que buscar alianzas para lograr un escaño. Es el caso del PNV, que acaba de romper con el PDeCAT una alianza histórica de 15 años por la deriva de Puigdemont. Los jeltzales se quedarían fuera según esa proyección porque no se ha tenido en cuenta su futura coalición con Coalición Canaria y otros grupos nacionalistas insignificantes. El PNV, pese a todo, dice estar convencido de que lo logrará aunque el escaño pueda valer bastante más de 300.000 votos.

Quien también se quedaría fuera es JxCat, lo que supondría un durísimo varapalo para el expresident fugado en Waterloo, que acaba de anunciar el fichaje de Toni Comín, de ERC, y Clara Ponsatí (dos de los exconsellers huidos) como números dos y tres de su plancha a sabiendas de que es casi imposible que salgan elegidos. No ya por no tener votos, sino porque para ser eurodiputado, es necesario recoger el acta en Madrid, algo que no harán porque serían arrestados de inmediato.