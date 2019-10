Un hombre mata a cuatro policías con un cuchillo en París La Policía ha acordonado la zona. / Afp El agresor llevaba 20 años trabajando en la prefectura, y era «un funcionario modelo que no planteaba ningún problema» PAULA ROSAS París Jueves, 3 octubre 2019, 15:14

Un hombre armado con un cuchillo ha agredido a varios agentes este mediodía en la sede de la Prefectura de Policía de París, en pleno centro de la capital. El balance de víctimas es aún confuso pero varios medios franceses apuntan a que podría haber cuatro policías muertos. El agresor, que ha sido neutralizado, era, al parecer, funcionario administrativo en el centro. Por el momento no se conocen sus motivaciones, pero una de las principales pistas que se están barajando es la del conflicto interno.

El ataque ha tenido lugar en torno a la una del mediodía. Las inmediaciones de la Prefectura de Policía, que se encuentra a pocos metros de la catedral de Notre Dame, han sido precintadas y el edificio evacuado. El primer ministro, Édouard Philippe y el ministro del Interior, Christophe Castaner, se han desplazado hasta la sede policial, donde también se espera al presidente Emmanuel Macron.

El agresor llevaba 20 años trabajando en la prefectura, y era «un funcionario modelo que no planteaba ningún problema» y que no era objeto de ninguna sospecha, según ha explicado Loïc Travers, del sindicato Alliance Police. Al parecer, el atacante, de 45 años, trabajaba en los servicios de inteligencia y ha utilizado un cuchillo de cerámica que no había sido detectado por los arcos de seguridad de la entrada del edificio. Con este arma ha acuchillado a dos policías en sus despachos, a otro en las escaleras y al último en el patio del inmueble, donde él mismo ha sido abatido por otro agente.