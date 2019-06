El juicio por el derribo del avión malasio en Ucrania hace cinco años se celebrará en 2020 El equipo internacional de investigación anuncia los nombres de los sospechosos del derribo del avión de Malaysia Airlines MH17. / EFE El aparato fue abatido con un misil con 298 personas a bordo. Entre los encausados por su participación en lo ocurrido hay tres ciudadanos rusos y un ucraniano OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 19 junio 2019, 16:09

El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado con un misil mientras sobrevolaba el este de Ucrania. A bordo iban 298 personas. Cinco años después los implicados en la tragedia podrían responder por lo ocurrido. En marzo de 2020 se pondrá en marcha el caso judicial que llevará ante la justicia a los sospechosos del siniestro, según informaron las familias de las víctimas mortales del vuelo MH17.

La Fiscalía Pública holandesa se ha reunido este miércoles con los allegados de las víctimas. En una reunión celebrada en la ciudad holandesa de Nieuwegein, les informaron de quienes son los cuatro sospechosos que han identificado por el momento. Se trata de tres rusos y un ucraniano que podrían haber participado directa o indirectamente en el derribo.

Entre los acusados está el ruso Igor Guirkin -alias Strelkov- el que fuera ministro de Defensa de la autoproclamada república popular de Donetsk. Después de ser señalado por la justicia holandesa, Guirkin ha asegurado que no tuvo ninguna responsabilidad en el siniestro y que no declarará en ningún tribunal. «No quiero ni comentarlo, ni yo ni otros milicianos tuvimos nada que ver», subrayó sobre el derribo del aparato.

Rusia «facilitó» el ataque

Unos cien investigadores de cinco países han trabajado desde 2014 en la obtención de pruebas para identificar a los involucrados, aunque hasta ahora no estaba clara la posibilidad de iniciar un juicio por lo ocurrido, ante la negativa de Rusia de cooperar en la investigación. Holanda y Australia, de donde procedían las víctimas del siniestro, responsabilizaron formalmente a Rusia del derribo del avión porque fue una brigada rusa la que «facilitó» el sistema que lanzó el misil BUK que provocó la tragedia.

Otro de los sospechosos, del entorno de Serguéi Dubinski, indicó que tampoco comparecerá ante la justicia. «No piensa acudir a ningún tribunal, no prestará declaración porque no hay nada que declarar. Además, él no viaja a Occidente», dijo una fuente de la agencia Interfax, ante el anuncio de que las autoridades holandesas emitirán una orden internacional de arresto para los cuatro sospechosos.

Además de ellos, el Equipo de Investigación Conjunta señaló como sospechosos al también ruso Oleg Pulatov y al ucraniano Leonid Kharchenko. Por el momento, Rusia ha rechazado que el misil que abatió el aparato fuera lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos y que la lanzadera hubiera sido transportada desde territorio ruso. Mientras, Ucrania ha anunciado que hará todo lo que esté en su mano por arrestar al ciudadano ucraniano Leonid Kharchenko.