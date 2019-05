El 'Ibizagate' acaba con el Gobierno austriaco El canciller austriaco, Sebastian Kurz, al celebrar el domingo el triunfo de su partido en las elecciones europeas. / EP El canciller federal, Sebastian Kurz, pierde la moción de censura pese a haber sido el claro vencedor de las elecciones europeas en el país alpino JUAN CARLOS BARRENA Lunes, 27 mayo 2019, 16:46

El canciller federal austríaco, el conservador Sebastian Kurz, ha sido derrocado hoy mediante una moción de censura parlamentaria, presentada por la oposición socialdemócrata (SPOE) y secundada por sus antiguos socios de gobierno, el ultraderechista Partido Liberal Austríaco (FPOE). Ironía de la vida, la caída de Kurz con el voto favorable de 110 de los 183 diputados que conforman el hemiciclo se produce después de que su formación, el Partido Popular Austríaco (OEVP) registrara este domingo un rotundo triunfo en las elecciones europeas, en las que superó en casi doce puntos al SPOE y 19 al FPOE.

La derrota parlamentaria de Kurz –tan solo 71 parlamentarios se opusieron, 61 del OEVP y 10 del opositor partido liberal Neos– se produce diez días después de que el escándalo de la llamada 'Causa Ibiza' o 'Ibizagate' reventara la coalición de conservadores y ultranacionalistas y obligara a dimitir al entonces vicecanciller federal y presidente de la formación populista, Hans Christian Strache. El detonante fue la publicación de un vídeo grabado en verano de 2017 con cámara oculta en una finca de la isla balear en el que Strache prometía a una presunta oligarca rusa jugosos contratos de estado y el control de influyentes medios alpinos si ayudaba a financiar la campaña electoral de su partido para las legislativas en otoño de aquel año.

En el debate previo a la votación parlamentaria, el joven canciller federal austríaco, de solo 32 años de edad, dejó claro que la ruptura de la alianza con los populistas era la única opción posible a la vista del escándalo protagonizado por el ya expresidente del FPOE, a quien los medios acusaron de vender a su país y los principios de la república a una potencia extranjera para alcanzar poder. Sebastian Kurz afirmó estar orgulloso y satisfecho del trabajo realizado por su gabinete en los 18 meses de coalición de conservadores y populistas y subrayó que la publicación del comprometedor vídeo ha producido inevitablemente daños a los propios ultranacionalistas y a la imagen de Austria en el Extranjero y conducido «al final de la buena colaboración» entre las dos formaciones de derechas. Igualmente, criticó a los socialdemócratas por presentar la moción para derrocar a todo el Ejecutivo poco días después de que las carteras del FPOE fueran asumidas por un equipo de expertos, funcionarios eméritos y técnicos del estado sin compromiso político.

Y con la vista puesta en sus antiguos socios de gobierno, Kurz afirmó no entender «las ansias de venganza de algunos» que no tiene como prioridad el bien del estado. Ante su inminente pérdida del poder, el joven líder conservador dijo que colaborará en la medida de lo necesario con el nuevo ejecutivo provisional que debe nombrar ahora el presidente de la república alpina, Alexander van der Bellen, y que deberá gobernar hasta la celebración de las elecciones anticipadas previstas para el próximo mes de septiembre. «Me he esforzado al máximo. En septiembre será el pueblo el que tenga la palabra. Hasta entonces la responsabilidad recae en el parlamento. Y estoy convencido de que harán lo necesario», advirtió Sebastian Kurz para despedirse.

Una despedida que todos los analistas dan por breve, ya que los sondeos demoscópicos indican que Kurz y el OEVP serán los mas votados en los comicios a celebrar al final del verano. Tras conseguir mas de un 35% de votos en las europeas, hay quien augura que los conservadores conseguirá con su joven líder superar el 40% de votos en las próximas legislativas.

Hasta entonces puede esperarse que Kurz haga campaña acusando a socialdemócratas y populistas de inestabilizar el país tras forzar el fin de un exitoso ejecutivo. Y si las cosas salen a su gusto, es posible que pueda permitirse el lujo a comienzos del próximo otoño de ahorrarse cortejar al SPOE o al FPOE para formar un nuevo gobierno de coalición. A sus socios potenciales e ideales ya les hizo este lunes los primeros guiños. Durante el debate parlamentario, Kurz agradeció a los liberales de Neos su apoyo político y rechazo declarado a la moción de censura. «No siempre hemos tenido opiniones coincidentes, pero Neos ha sido la única formación que ha sido capaz de transmitirme propuestas e iniciativas para la fase de transición» previa a los comicios.