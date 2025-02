La Eurocámara pide a los líderes una prórroga 'flexible' del 'brexit' hasta el 31 de enero

SALVADOR ARROYO Corresponsal. Bruselas Miércoles, 23 de octubre 2019, 21:48 Comenta Compartir

Con esa especie de 'sí pero no' de Westminster (ya saben, sí al acuerdo, pero no a comprimir en tres días una tramitación legal que requiere semanas), la diabólica pelota del 'brexit' golpea de nuevo el tejado de la UE. Aquí, en Bruselas, el debate no está en si habrá o no prórroga sino en qué tiempo se entregará como señal y el procedimiento a seguir. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la Comisión y hasta el Parlamento tienen claro que la mejor opción, incluso la más neutral a ojos de los británicos, es la larga: hasta el 31 de enero. Lo solicitó Boris Johnson formalmente el sábado por imposición de la Cámara de los Comunes. Pero desde París o Berlín se lanzan mensajes confusos: ¿Por qué no el tiempo estrictamente necesario para que Londres haga su trabajo? Traducido, una prórroga técnica, de un mes.

«Más tiempo por sí solo no garantiza una solución. ¿Cuál es la justificación?», lanzó al aire la ministra francesa de Asuntos Europeos, Amelie de Montchalin. Desde Alemania llegó la misma reflexión. Heiko Maas, responsable de Exteriores, dejó claro que esperar «dos o tres semanas más no sería un problema». Pero para aplazar la salida hasta el 31 de enero «tenemos que saber el motivo y lo que va a ocurrir entretanto». Pensaban, como otros líderes, que solo un adelanto electoral o un segundo referéndum tendrán el efecto de aclarar definitivamente la escena política británica.

Pero la cuestión es si la versión corta se interpretaría a orillas del Támesis como una injerencia. Los Comunes ya han dicho lo que necesitan y solo un primer ministro del que no se fían se viene empeñando en que podría culminar mucho antes la tramitación que requiere el acuerdo. Eso sin obviar que ha deslizado la amenaza de provocar unas elecciones si la UE les hace caso. Otro elemento de presión.

En las próximas horas

Así que Tusk intensificó este miércoles los contactos vía telefónica con los jefes de Estado y de gobierno de los Veintisiete para hallar una salida a la encrucijada. El irlandés Leo Varadkar parece convencido de que el margen debe ser el 31 de enero. Y tanto él como el polaco lo plantean solo como una referencia: si Reino Unido acaba antes el trabajo de ratificación «podrá irse antes de que venza esa fecha». Una opción, la de la 'flextension', como se conoce la fórmula en la jerga comunitaria, que también ve «razonable» España. Los embajadores de los Veintisiete en la capital comunitaria se reunieron este miércoles por la tarde «para intercambiar impresiones» sobre el asunto. La solución podría anunciarse en las próximas horas.

Aunque la Eurocámara, en otras ocasiones remisa a estirar más este chicle, se expresó este miércoles con claridad. Primero por boca de su presidente, David Sassoli. «Es aconsejable que el Consejo Europeo acepte esa extensión (31 de enero). Permitirá que Reino Unido aclare su posición y el Parlamento Europeo ejerza su función». En los mismos términos se expresó Guy Verhofstadt, que abogó por la «flextensión (no más allá de esa fecha) como la única manera de avanzar». La Eurocámara, añadió, «necesita tiempo para examinar en detalle el acuerdo, especialmente en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos».

Solo la unanimidad permitirá marcar el plazo definitivo. Y de ello depende también el proceso a seguir. La otra derivada del debate. Tusk abogó claramente el martes por utilizar el procedimiento escrito, una herramienta de la que dispone el órgano que coordina a los líderes para tomar decisiones rápidas, sin necesidad de tener que reunirlos. Este miércoles, también por teléfono, Tusk dio sus «razones» a Johnson sobre el porqué de esta opción. Si no hay pleno acuerdo, si se requiere un nuevo debate, la cumbre se convocaría contrarreloj para el lunes o martes de la próxima semana. La solución, este jueves o viernes.