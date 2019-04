Cosas que debes saber de la catedral, entre las gárgolas diabólicas y el jorobado Alberga desde bestias fantásticas a seres celestiales EL CORREO Martes, 16 abril 2019, 08:38

Desde los inicios de su construcción, en el año 1163, comenzaron los rumores acerca de las almas de los muertos que rondan por la catedral. Algunas atormentadas, otras melancólicas. Por ello, existe una gran cantidad de leyendas que cuentan la historia de quienes perecieron allí. Pero las curiosidades acerca de la catedral de Notre Dame no se limitan al mundo de los muertos y las tragedias.

1 Beatificación de Juana de Arco

La historia de Francia está llena de hechos que cambiaron el curso de la Historia. Y la catedral de Notre Dame fue testigo de ello. Por ejemplo, la beatificación de Juana de Arco en la catedral parisina, en 1909. Otros actos importantes fueron la coronación de Enrique VI de Inglaterra en 1429 y la misa Réquiem de Charles de Gaulle. Aquí también tuvo lugar la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804.

2 A punto de ser derribada

Ya en el siglo VI se levantó un templo en el lugar en el que hoy está la catedral. No obstante, 600 años después, el obispo Maurice de Sully decidió derribarlo. En 1163, apenas tres años más tarde, Luis VII ordenó que se construyera otro nuevo con el aspecto que luce hasta el día de hoy. Sin embargo, la historia no terminaría aquí, pues durante la Revolución Francesa fueron robados y destruidos muchos de sus tesoros. Una vez más, en el año 1871, intentaron quemar la catedral, aunque no lo lograron por completo.

3 Las gárgolas diabólicas

Su función principal consiste en evacuar el agua de los tejados en épocas lluviosas. Son tétricas, algunos las catalogan de feas, y su significado resulta una verdadera intriga para quienes se detienen a contemplarlas. Muchas de las leyendas de la catedral giran en torno a sus gárgolas. Una de las más llamativas es la que tiene que ver con la muerte de Juana de Arco. Se dice que cuando la heroína fue quemada, las gárgolas despertaron y sobrevolaron París para vengar su muerte, causando el terror. Al día siguiente, las calles estaban llenas de los cadáveres de aquellas personas que habían presenciado la muerte de Juana y no la ayudaron.

4 El jorobado Quasimodo

¿Quién no lo recuerda? Fue un personaje real o simplemente una leyenda de la muchas que envuelven este magnífico templo. Pues bien, Quasimodo es fruto de la imaginación, pero uno de los escultores del edificio sí era jorobado. En él se inspiró Victor Hugo para crear uno de los personajes de su novela 'Nuestra Señora de París'. Libro que narra la triste historia de Esmeralda, una gitana, y Quasimodo, un hombre sordo y jorobado que vive en la catedral.

5 La puerta del Diablo

La puerta de la catedral que lleva este nombre encierra una leyenda terrible. Se cuenta que un cerrajero muy joven recibió el encargo de hacer la puerta lateral de Notre Dame, que tendría el nombre de Santa Ana. Abrumado, el joven invocó al diablo para que le ayudara a hacerla a cambio de su alma. Al día siguiente, con un trabajo de orfebrería espectacular, el cerrajero presentó su obra y obtuvo el ascenso que deseaba, de aprendiz a maestro. Sin embargo, desde ese momento, el diablo no dejó de atormentarlo para que le entregase su alma. En poco tiempo, el joven fue hallado muerto en extrañas circunstancias y todavía se cree que su alma vaga por Notre Dame.

6 El 'punto cero' de Francia

Otra de las curiosidades de la catedral de Notre Dame. Este lugar fue elegido para ser el 'punto cero' del Francia y de París. Hay un medallón parecido a la Rosa de los Vientos que lo señala. Hoy en día, Notre Dame es conocida, sobre todo, por ser el escenario del famoso largometraje animado de Disney.