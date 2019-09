Boris Johnson exige a la oposición que facilite unas elecciones

Bruselas, protagonista de la precampaña británica

Michel Barnier.

El 'Financial Times' pidió este miércoles la dimisión de Boris Johnson, no porque la libra esterlina sube con las malas noticias para el primer ministro, sino porque la sentencia del Tribunal Supremo anulando como ilegal la suspensión del Parlamento sería la última prueba de que el actual líder conservador no es una persona que se ajusta a la idea del gobernante británico.

En otro apartado describía otro rasgo del momento: 'la pesadilla' de la oposición. Laboristas, liberal-demócratas y quizás también los independentistas escoceses tendrían mejores perspectivas si Johnson no logra un acuerdo para la marcha de la Unión Europea (UE) en la cumbre del 17 y 18 de octubre. No hay razones para ser optimistas de que se logre, según el negociador comunitario Michel Barnier.

Entre las propuestas de Londres para sustituir la salvaguarda irlandesa del Acuerdo de Retirada y la exigencia por Dublín y Bruselas de que las alternativas tengan el mismo nivel de legalidad y de operatividad para que el flujo de mercancías en el conjunto de la isla de Irlanda no requiera más controles fronterizos entre el norte y el sur, hay un trecho que los negociadores tendrían que recorrer en pocos días.

Si hay acuerdo, los partidos de la oposición tendrían que unirse de nuevo para rechazar, por cuarta vez, un acuerdo de retirada, sin seguridad en este caso en que no haya una mayoría en el Parlamento para aprobarlo y poner fin al 'brexit', como no cesa de repetir Johnson. Si Johnson regresa del Consejo Europeo sin acuerdo, la oposición bloquearía la marcha abrupta antes de las elecciones.