Boris Johnson sustituirá a Theresa May como primer ministro de Reino Unido
Martes, 23 julio 2019

Las encuestas estaban en lo cierto. Boris Johnson, favorito en la carrera por el liderazgo 'tory', ha conseguido un amplio respaldo de los afiliados de su partido y ha barrido a su rival, el ministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt. Ni las meteduras de pata, ni los escándalos -la policía acudió a su casa alertada por los vecinos por una discusión a gritos entre Johnson y su novia- han podido con el exalcalde de Londres, que ha conseguido el respaldo de 92.153 votantes (frente a los 46.656 votos que ha recibido Hunt). Unos 160.000 afiliados conservadores estaban llamados a las urnas y finalmente la participación se ha situado en el 87,4%.

«¡Podemos lograrlo: podemos llevar a cabo el Brexit y lo haremos el 31 de octubre!», ha exclamado Johnson, tras conocerse su victoria en el centro de convenciones Queen Elizabeth II. «En la prensa he leído que ningún nuevo líder se ha enfrentado a las adversidades a las que deberá enfrentarse el próximo primer ministro británico. Pero hay que dejar de lado la negatividad, la ciudadanía confía en nosotros». Ciertamente, Johnson no lo tendrá fácil: deberá lidiar con la crisis en las relaciones con Irán y el Brexit, el talón de Aquiles que pudo con su predecesora, Theresa May.

La primera ministra en funciones ya ha felicitado a su sucesor y le ha prometido su «total» apoyo. En un mensaje difundido en las redes sociales, la todavía 'premier' ha instado a Johnson a «trabajar juntos» para ejecutar un Brexit que «funcione para todo el Reino Unido» y mantener al líder laborista, Jeremy Corbyn, «fuera del Gobierno».

No todo han sido felicitaciones, durante la campaña Johnson dejó claro que cumplirá con la fecha del Brexit del 31 de octubre, un proceso que calificó de «a todo o nada», lo que ha hecho temer sobre la posibilidad de que el país salga de la UE sin pacto alguno. Esas declaraciones han preocupado a políticos dentro y fuera de su partido. De hecho, el secretario de Estado británico para Europa y las Américas y destacado 'tory', Alan Duncan, dejó este lunes su cargo ante la posibilidad de que Johnson se convierta en primer ministro.

El histriónico Johnson, que hace poco dio una rueda de prensa agitando un pez ante el público, pasará a ocupar este martes mismo la residencia del número 10 de Downing Street. Antes de eso, May pronunciará allí su discurso de despedida y se presentará ante la reina Isabel II en Buckingham para presentar su renuncia. Su sucesor, deberá reunirse inmediatamente después con la monarca y se dirigirá a la residencia del primer ministro, donde empezará a nombrar a sus ministros.