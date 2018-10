Barnier reclama parar el cronómetro del 'brexit' Michel Bernier, negociador de la UE para el 'brexit'. / Reuters Los líderes europeos, en una cumbre decisiva, estudian una nueva estrategia para evitar la frontera dura de Irlanda SALVADOR ARROYO Corresponsal en Bruselas Miércoles, 17 octubre 2018, 19:47

Los dos años de negociación del 'brexit' han consolidado una narración basada en supuestos, opciones y posibilidades, que se conjuga en un tiempo verbal muy poco periodístico, el condicional (sería, podría, quedaría.) por la volatilidad de cada palabra, de cada compromiso o propuesta. Sentenciar en un titular condena a la contradicción. Y lo peor es que los protagonistas de la historia, quienes escriben (que no describen) los hechos, llevan tiempo moviéndose en el terreno de las hipótesis y el 'ya veremos'. Por no valer, no valen ni los ultimátum. Porque a escasas horas de que arranque en Bruselas la anunciada como cumbre decisiva del 'brexit', hay pulsaciones suficientes para que no llegue a serlo. Y eso es lo más concreto de este embrollo.

Europa se prepara para un escenario de 'no acuerdo', sí; refuerza sus planes de contingencia ante un portazo, sí; la negociación con Londres lleva tres días bloqueada, también. Pero no hay colapso. Y si el que lo dice es Michel Barnier, el negociador principal de la UE, la idea cobra fuerza. El político francés había excusado cualquier declaración pública tras su fallida y sorpresiva reunión del domingo en Bruselas con el ministro británico para el 'brexit', Dominic Raab. Apenas un tuit aquella noche y el «paciencia» que el lunes le arrancaron periodistas británicos a contrapié cuando salía de comer.

Pero este miércoles en Luxemburgo fue claro. A su llegada al Consejo de Asuntos Generales en el que iba a informar de los últimos bandazos de la negociación pidió una nueva estrategia, parar el cronómetro: «Necesitamos más tiempo para llegar a este acuerdo completo y para alcanzar el progreso decisivo que permita finalizar estas negociaciones sobre la salida ordenada de Reino Unido». Y no habló de días sino de «semanas», apelando a un trabajo «calmado y serio».

Como es bien sabido, el nudo gordiano de la historia radica en cómo evitar una frontera dura entre la República de Irlanda (UE) e Irlanda del Norte (Reino Unido) una vez se consuma la escisión. Las partes están de acuerdo en el fondo, pero no en las soluciones. Mientras Bruselas aboga por un Ulster integrado en la unión aduanera y en el mercado único a la vez que se diseña la futura relación con el que sería ya un tercer Estado al otro lado del Canal de la Mancha, Londres no acepta lo que interpreta como una fractura de su soberanía y propone una integración aduanera para toda Gran Bretaña, pero con fecha de caducidad. Hasta el sábado se creyó en el 'deal' (acuerdo). Pero todo se torció.

Formato especial

Barnier pide comprensión. Y Donald Tusk remacha su franqueza. «Theresa May debe hacer una propuesta que acabe con este 'impasse', aunque la decisión de si se convoca o no una cumbre extraordinaria para noviembre (léase, dar un mayor plazo) corresponde a los líderes», subrayaba ayer el presidente del Consejo Europeo, también desde Luxemburgo. En vilo.

El formato de la cumbre que arranca este jueves es especial. El 'brexit' será el asunto de la tarde y quizás de una larga noche (el viernes desaparecería de una agenda marcada por la emigración). La 'premier' británica, que ya ha conversado con Emmanuel Macron y con Angela Merkel, buscará que sus colegas en bloque le otorguen un nuevo paracaídas. Protagonizará el primer acto. Les explicará su estrategia en una sala de la tercera planta del edificio Europa, sede del Consejo, y se marchará.

Posteriormente los líderes entrarán en el fondo de la discusión durante una cena. «Barnier ha salido fortalecido de cada cumbre y el apoyo a la República de Irlanda no tiene fisuras», planteaba ayer un alto funcionario de la UE con doble intención: subrayar que los líderes respetan los análisis del francés, pero también disipar los efectos de cualquier intento de manipulación del 10 de Downing Street en los 'face to face' que ha solicitado May. No habrá cisma entre los 27. Cualquier estrategia se adoptará «conjuntamente».

La británica perfiló este miércoles con su Gabinete el plan que traerá en su bolso. Lo hizo en aparente calma. Sin que le estallara el motín que se viene alentando desde el sector más euroescéptico de su partido desde hace meses. De momento. En los plazos, nadie arriesga. El Parlamento Europeo -que tendría que validar aquí un hipotético acuerdo- «podría hacerlo a tiempo». Más allá de diciembre.

Pero en Westmister, donde el procedimiento legislativo es mucho más complejo, apenas habría margen. El 29 de marzo, día de la retirada, está a la vuelta de la esquina.