Trabajadores de la Eurocámara publican sus historias anónimas de acoso sexual El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. / Reuters Es la respuesta de este colectivo al «sistema insuficiente de protección a la víctima» y gestión de las denuncias en la institución EFE Bruselas Martes, 9 octubre 2018, 13:02

El grupo de trabajadores del Parlamento Europeo «MetooEP» han lanzado este martes un blog de internet en el que explican, sin nombres de víctimas ni perpetradores, algunas historias de acoso sexual en la Eurocámara. Es la respuesta de este colectivo al «sistema insuficiente de protección a la víctima» y gestión de las denuncias en la institución, han denunciado media docena de asistentes parlamentarios de distinta nacionalidad y grupos políticos en rueda de prensa.

La asesora parlamentaria francesa Jeanne Ponte ha mostrado una pequeña libreta floreada en la que, según ha explicado, empezó a escribir las historias de acoso sexual anónimas que ahora irán subiendo poco a poco al blog. «No existe oficialmente ni una denuncia de acoso sexual en el Parlamento Europeo. Obviamente no es que esto sea un oasis sin acoso alejado del resto de la sociedad, es que el sistema no funciona y las víctimas no se sienten protegidas como para denunciar», ha expresado la asistente española Arantxa Calvera.

Más allá, han señalado que, por las circunstancias del entorno laboral, una institución con 7.000 trabajadores, tres sedes, misiones de semanas enteras fuera de casa, «se dan las condiciones para que pueda pasar y el Parlamento Europeo debería poner en marcha medidas efectivas para que no pase y que si pasa las víctimas se sientan que pueden denunciar».

En muchos casos el acoso es entre eurodiputado y asistente o becario, por lo que existe «una relación de poder»

El grupo ha explicado que en muchos casos, tal y como señalan muchas historias del blog, el acoso es entre eurodiputado y asistente o becario, por lo que existe «una relación de poder» entre víctima y perpretrador, que añade dificultad a la denuncia porque «cómo denunciar a quien puede echarte del trabajo».

Tanto Calvera como la también asistente parlamentaria española Amelia Martínez Lobo, han afirmado tras la rueda de prensa a un grupo de periodistas que los eurodiputados disfrutan de «impunidad absoluta» y que a menudo se disculpan ante determinados comportamientos con argumentos como que «es su cultura» o «es una broma». Además, han lamentado que los eurodiputados «se protejan entre ellos» y han explicado que quienes perpetran el acoso «no se sienten cohibidos para cambiar de actitud porque saben que no afectará a su carrera pues la víctima no dirá nada».

«Queremos cuestionar las estructuras de poder en su conjunto», ha añadido Martínez Lobo, que ha dicho que el Parlamento Europeo «no es un entorno seguro para las mujeres del mismo modo que tampoco lo es el resto de la sociedad».

Tomar medidas efectivas

Calvera ha explicado que en el mes de marzo pudieron reunirse con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y que se han dirigido al conjunto de los eurodiputados pero que «nada ha cambiado». «Se sigue adelante solo con determinadas medidas, pero no más allá de la hoja de ruta que ya tenían en mente desde el principio», ha añadido.

Para combatir de manera eficaz el acoso y abuso sexual en el PE han solicitado medidas como una evaluación externa del funcionamiento de los dos comités de acoso del Parlamento Europeo llevada a cabo por expertos independientes, así como una «ventanilla única» que se ocupe de las quejas sobre acoso sexual compuesta por expertos independientes, incluidos médicos y abogados.

En el blog, además de publicarse los testimonios anónimos, tanto de hombres como de mujeres, se dan consejos sobre cómo actuar si se sufre acoso sexual y se ofrece la opción de denunciar un caso de forma anónima.

Varias de las historias recogidas en el blog hacen referencia a cenas a las que los becarios o asistentes son invitados en Estrasburgo o a proposiciones fuera de lugar en ascensores y despachos.