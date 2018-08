Una turista bilbaína relata su noche de angustia en Indonesia: «'¡Tsunami, tsunami!', gritaban todos» Antes del desastre. María Florencia Pignatelli, Nuria Segura y, a la derecha, Iratxe de la Cámara en el Sama-Sama, un bar de reggae de la isla de Gili Trawangan. / I. C. Iratxe de la Cámara recuerda el desconcierto y la incertidumbre que vivió en una playa tras el terremoto, vigilando luces de otras islas por si el mar las arrasaba CARLOS BENITO Miércoles, 8 agosto 2018, 00:18

Las playas, el gran reclamo turístico de la isla indonesia de Lombok y el vecino archipiélago de las Gili, se han convertido para Iratxe de la Cámara en una imagen amenazadora, cuyo recuerdo todavía la atormenta. La joven bilbaína, que trabaja en Madrid como consultora de comunicación, había llegado el pasado sábado junto a dos amigas a Trawangan, la más grande de las Gili, un paraíso de tres por dos kilómetros en el que están prohibidos los vehículos a motor y, podría decirse, las preocupaciones de la vida cotidiana. El plan era quedarse allí unos cuantos días para pasar a Bali a mediados de esta semana.

El domingo al atardecer, cuando se produjo el terremoto, Iratxe y sus amigas, Nuria Segura y María Florencia Pignatelli, estaban volviendo de la playa. «Nos entretuvimos por el camino y nos pilló en el paseo, cuando lo normal habría sido que estuviésemos ya en el hotel. Empezó a temblar todo y la gente gritaba y corría», relata. De pronto, la pequeña isla quedó sumida en un caos inconcebible. «No sabíamos qué hacer y nos fuimos a la playa. La mitad del pueblo había quedado derruida y, después, una réplica lo destruyó todo un poco más. La gente empezó a correr en todas las direcciones. Los locales gritaban '¡tsunami, tsunami!'. Ese momento de la réplica fue el peor de todos, porque no sabíamos si ellos tenían más información que nosotros». Al desconcierto y la incertidumbre propios de la situación se sumaba la imposibilidad de comunicarse con la mayoría de las personas que las rodeaban. «Pasó una familia con un niño en brazos, no sabíamos si estaba muerto. Unas sesenta personas se montaron en una barca, pero después bajaron y se marcharon corriendo hacia el centro del pueblo. No había red, tampoco electricidad: estábamos en la playa, totalmente a oscuras, y no sabíamos qué hacer».

Todos miraban al mar con gesto temeroso. «En la isla solo hay una colina bajita, pero, para llegar hasta ella, había que cruzar el pueblo, con los edificios cayéndose, y pasar por un puente. Al final, nos quedamos toda la noche en la playa, con un frío tremendo y muchísimo miedo. No dormí, estuvimos vigilando las luces de Lombok y de las otras dos Gili, por si se apagaban a causa de un tsunami», detalla la bilbaína, que solo guarda palabras de agradecimiento para la población de la isla: «Había gente majísima que, si tenía una manzana, te daba la mitad. Nos tranquilizaban y nos decían que estar allí era lo más seguro».

Heridos y muertos

A partir de las seis de la mañana del lunes, empezó a organizarse el rescate. Se montó un hospital de campaña en la propia playa, para ir atendiendo a los heridos, y también se reunieron los cuerpos de la decena de fallecidos que el terremoto había causado en la isla. «Empezaron a zarpar botes abarrotados. El primero iba tan lleno que pensábamos que se iba a hundir. Llegó el Ejército y se montaron unas colas para esperar la evacuación». Iratxe y sus amigas se animaron a cruzar el pueblo, hasta su alojamiento, para recoger sus pertenencias: «Nuestro hotel estaba bastante bien, pero la isla había quedado destrozada. El minarete de la mezquita había caído en mitad de la calle. Con las réplicas, se derrumbó un edificio del paseo marítimo», recuerda, a modo de flashes.

Las tres amigas tuvieron que aguardar cinco horas y media en su cola hasta que las trasladaron a Lombok en una de las barcas. «Allí, un taxista nos timó y nos cobró 550.000 rupias por persona (unos 33 euros) por llevarnos al aeropuerto, donde el cónsul nos pudo dar algo de información». Tampoco la jornada que pasaron en el aeropuerto, esperando un avión que las llevase a algún sitio, fue precisamente tranquila: se sucedían las réplicas del terremoto y una de ellas, especialmente violenta, hizo que los presentes se pusieran en pie y empezasen a gritar y correr, dominados por el pánico. Todos los turistas seguían con los nervios de punta, ansiosos por dejar atrás «un paraíso que de pronto se había vuelto un infierno». Ayer por la tarde, Iratxe, Nuria y María Florencia pudieron volar por fin a Borneo, desde donde atendieron a EL CORREO. Al final, en lugar de regresar directamente a España, han decidido quedarse unos días en Bali: «Pero estaremos en el interior -puntualiza la bilbaína-. No quiero ni ver la costa después de la angustia que hemos pasado».