Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

En plena cruzada contra el narcotráfico en el Caribe, con los ataques de fuerzas estadounidenses a supuestas narcolanchas en los que han muerto más de ... 80 tripulantes sin juicio previo y la amenaza constante sobre Venezuela, Donald Trump volvió a sorprender ayer al plantear un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2018-22), condenado en 2024 en EE UU a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico. «Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede suceder, especialmente ahora», escribió Trump en su red social Truth.

La decisión del inquilino de la Casa Blanca no deja de ser contradictoria, pero se enmarca en su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones que se celebran mañana en el país centroamericano. Sin ningún recato, el líder republicano escribió que «si Asfura gana, como EE UU tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, EE UU no dará dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos».

El indulto llegaría tras la condena a Hernández a 45 años de cárcel por tres cargos de tráfico de drogas y armas. Fue acusado de recibir dinero del 'Chapo' Guzmán para financiar fraudes electorales por participar en una operación que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en EE UU.