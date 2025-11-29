El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. AFP

Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

La decisión del inquilino de la Casa Blanca no deja de ser contradictoria, pero se enmarca en su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura

J. F. C.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

En plena cruzada contra el narcotráfico en el Caribe, con los ataques de fuerzas estadounidenses a supuestas narcolanchas en los que han muerto más de ... 80 tripulantes sin juicio previo y la amenaza constante sobre Venezuela, Donald Trump volvió a sorprender ayer al plantear un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2018-22), condenado en 2024 en EE UU a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico. «Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede suceder, especialmente ahora», escribió Trump en su red social Truth.

