Trump mina su encuentro con May crticando su negociación con la UE 01:11 El presidente de Estados Unidos dice que un acuerdo cuya negociación lleva mucho tiempo es siempre malo ÍÑIGO GURRUCHAGA Londres Viernes, 13 julio 2018, 11:03

Donald Trump afirma en una entrevista concedida al diario 'The Sun' que el plan presentado por Theresa May sobre la futura relación de Reino Unido con la UE «es muy diferente al 'Brexit' que votaron los británicos» y que explicó May cómo tenía que negociarlo pero no le hizo caso. Londres quiere mantener regulaciones comunitarias sobre productos agroalimentarios, que frenan las importaciones de Estados Unidos.

La entrevista de Trump se publica el diario 'The Sun' cuando el presidente de Estados Unidos y su esposa, Melania, se encuentran en visita oficial en la capital británica. Tras asistir anoche una cena de gala en el Palacio de Blenheim, residencia de los duques de Marlborough, apellidados Churchill, se entrevista hoy con May y tomarán el té con la reina Isabel II.

La intervención directa de Trump en la política británica sobre la UE tiene precedentes. Su predecesor, Barack Obama, afirmó en una entrevista con la BBC durante la campaña del referéndum de junio de 2016 que Reino Unido «tendría que ponerse en la cola» de países que buscan un acuerdo comercial con Estados Unidos si dejase la UE.

Tras votar por la marcha, que Trump celebró, May y miembros de su Gabinete subrayaron los repetidos compromisos públicos de Trump sobre la firma de un tratado comercial bueno para las dos partes. Pero en la entrevista dice ahora que el plan publicado ayer «probablemente mata» ese tratado porque, «si llegan a un acuerdo de ese tipo, estaríamos negociando con la UE y no con Reino Unido».

El presidente de Estados Unidos elogia a Boris Johnson, recientemente dimitido del Gobierno por sus discrepancias sobre el plan de May, y afirma que «sería un gran primer ministro». Y crítica al alcalde de Londres, Sadiq Khan, por permitir la inmigración, a la que achaca la reciente ola de crímenes con arma blanca que se ha producido en la capital británica.

Trump y su esposa se marcharán hoy a Escocia para publicitar mañans con su presencia el campo de golf y resort de Turnberry, en la costa oeste. Tiene otro campo al norte de Aberdeen, en la costa este, pero no ha construido allí un hotel todavía. Uno de los campos de Turnberry ha formado parte de la rotación de The Open hasta que Trump lo compró.