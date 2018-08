«Todos queríamos salir del avión, el humo nos estaba ahogando» Personal médico asiste a los heridos del accidente de avión a su llegada a un hospital de la ciudad mexicana de Durango. / EFE Las autoridades deMéxico apuntan comocausa del accidente a una fuerte ráfaga de viento que afectó la estabilidad al despegar de Durango MILAGROS LÓPEZDE GUEREÑO LA HABANA Jueves, 2 agosto 2018, 01:05

María Guadalupe Herrera, su madre y sus cuatro hijos de dos, diez, doce y quince años, al igual que los 99 pasajeros y 4 tripulantes del vuelo de Aeroméxico de Durango a Ciudad de México, volvieron a nacer el martes. «El avión duró apenas como dos minutos en el aire y bajó», contó María. «Me siento contenta porque estoy viva», aseguró, aliviada, con solo un collarín en el cuello.

Recuperada del susto, explicó a los periodistas el accidente del avión Embraer que, una vez concluidas sus vacaciones con la familia, los iba a trasladar hasta la capital azteca para allí tomar otro vuelo a Chicago, donde viven. El avión cubría la ruta doméstica entre Durango y Ciudad de México cuando se desplomó poco después de despegar. Gracias a la pericia del piloto, el aparato pudo aterrizar de emergencia en un descampado próximo al aeropuerto y, afortunadamente, solo hubo que lamentar 97 heridos, la gran mayoría por heridas superficiales.

«Apenas se estaba elevando y bajó. Dio muchos golpes y todos empezamos a salir. Fue muy rápido todo». Milagrosamente ninguna de las 103 personas a bordo, entre pasajeros y cuatro tripulantes, murió. María, de 39 años, no lo recordaba tan ecuánimemente. Pensó que iba a morir. «Fue en lo único que pensé, pero tengo una segunda oportunidad». Aseguró que cuando el avión se paró todos empezaron a correr. «Todos queríamos salir, el humo nos estaba ahogando. No escuché nada. No recuerdo», relató desde el hospital junto a sus hijos, que no tienen ni un rasguño.

Un hombre que viajaba en primera clase y por eso logró salir muy rápido señaló que el avión comenzó a incendiarse en «tres o cuatro minutos». «Había condiciones, el aire lo traía a favor, todo bien, pero no alcanzó a despegar, como que lo agarró una corriente muy fuerte y avanzó unos tres kilómetros todavía». Otra superviviente recordaba que escapó por un hueco que se hizo en la aeronave. «Desabroché el cinturón de mi hija y salimos por ahí, saltamos», relató. Tenían temor de que explotara en cualquier momento. «Había mucho humo, hubo partes donde no se podía ver».

A falta de una investigación exhaustiva, que podría extenderse hasta doce meses, según informó la asociación de pilotos, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, indicó ayer que una fuerte ráfaga de viento afectó a la estabilidad del avión al hacerlo descender bruscamente. Tocó tierra con el ala izquierda, circunstancia que provocó el desprendimiento de los dos motores. En cualquier caso, son diversas las teorías que se barajan. Un grupo de pasajeros, por ejemplo, aseguró que un rayo impactó en el aparato de Aeroméxico. «Ya estábamos saliendo, un rayo le pegó y nos fuimos para abajo», comentaron.

En lo que todos coinciden es en que el vuelo AM-2431 despegó el martes a las 15.30 horas (siete horas más en España) con condiciones meteorológicas adversas. Poco después de levantar el vuelo comenzó a caer de repente. El piloto Carlos Galván es el herido más grave. Presenta una lesión cervical sin peligro para su vida. Con destreza, maniobró para dirigir la aeronave a un terreno despoblado apenas a 300 metros fuera de la pista del Aeropuerto Guadalupe Victoria. El aparato quedó en posición horizontal, «lo cual permitió la evacuación oportuna de los pasajeros antes de iniciarse el incendio», detalló el gobernador en conferencia de prensa. El acceso a la zona quedó resguardado por militares.

«Se tiene que investigar»

El presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó a diversos ministerios ponerse a trabajar en la atención a los heridos y en el esclarecimiento de las causas del accidente. Por su parte, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador se congratuló de que no haya muertos y envió «un abrazo fuerte». «Todo esto por ley se tiene que investigar», advirtió.

Igualmente, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, indicó que la prioridad de la principal línea aérea del país es atender las necesidades de los afectados y sus familias. Precisó que el avión es un Embraer 190 con matrícula 'Extra Alfa Golfo Alfa Lima' con 10 años de antigüedad, pero estaba al día con los mantenimientos.