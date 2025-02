El portavoz de Putin, Peskov, hospitalizado por coronavirus

rafael M. mañueco Corresponsal. Moscú Martes, 12 de mayo 2020, 21:01 Comenta Compartir

Dmitri Peskov, jefe del departamento de prensa del Kremlin, reveló este martes que le han diagnosticado infección por Covid-19 y se encuentra hospitalizado. «Sí, me he contagiado y estoy curándome», declaró Peskov a las agencias rusas y añadió que se encuentra internado en un centro sanitario. No aportó más detalles sobre cómo se siente en general y si el diagnóstico es o no leve. Su esposa, la célebre excampeona de patinaje artístico Tatiana Navka, también está internada.

Peskov ha querido dejar claro que no pudo contagiar al presidente, Vladímir Putin, ya que, según aclaró, «la última vez que nos vimos de forma directa fue hace más de un mes». Mientras tanto, Putin aparecía en los informativos de las televisiones rusas reunido con el director de la petrolera estatal rusa Rosneft, Ígor Sechin, y lo hicieron sin mascarillas ni guantes y sin observar la distancia recomendada, ya que estaban el uno frente al otro sentados a la mesa. Algunos medios lo han interpretado como la prueba de que el jefe del Estado ha salido ya de su confinamiento en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú, y ha abandonado el trabajo telemático.

Putin ha estado aislado en Novo-Ogariovo desde finales de marzo y, desde entonces, todos sus encuentros con ministros, gobernadores y otros altos funcionarios los ha realizado por videoconferencia. Salió por primera vez de su encierro el sábado, el Día de la Victoria, para depositar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, desde donde dirigió un mensaje a la nación con motivo del 75 aniversario de la derrota sobre el nazismo.

El pasado día 30 de abril, el primer ministro, Mijaíl Mishustin, anunció él mismo en una videoconferencia con Putin que había contraído el coronavirus. Se encuentra actualmente hospitalizado y, según fuentes del Gobierno, «evoluciona favorablemente». Se supo después que el ministro de la Vivienda, Vladímir Yákushev, y la titular de Cultura, Olga Liubímova, también se infectaron de Covid-19. Rusia alcanza ya los 232.243 contagios, tras registrarse 10.899 nuevos casos desde este martes, y se sitúa ya en el segundo lugar, por delante de España, en la lista mundial de países afectados por la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El número de fallecidos se ha incrementado en 107 personas y eleva el total a 2.116.

Putin mantuvo un encuentro el pasado 24 de marzo con el director del hospital de Kommunarka, Denís Protsenko, que resultó tener coronavirus, y desde ese momento extremó los cuidados y se encerró en su residencia. Peskov dijo unos días después que «el presidente prefiere hacer todo por teletrabajo (...) tomamos todas las medidas de precaución».

Una fiesta peligrosa

Pero la amenaza para la salud de Putin partía entonces no sólo de su visita al hospital de Kommunarka, el principal en Rusia en la lucha contra el coronavirus, y de su reunión con Protsenko, sino también de su portavoz, que había estado en una fiesta de cumpleaños con varios infectados, entre ellos el cantante Léshenko, y de Kristina Bitáyeva, funcionaria de la Administración Presidencial que dio positivo tras regresar de EE UU y Canadá vía París.

El jefe del Kremlin anunció el lunes que, para evitar que la economía se hunda del todo, no habrá más días no laborables y que deja a los territorios del país la potestad de decidir qué limitaciones aplicar dependiendo de su situación epidemiológica. Afirmó que se producirá «una reducción gradual de las restricciones» en las regiones y ciudades que se lo puedan permitir.

Durante el encuentro telemático, la viceprimera ministra que dirige el operativo de crisis contra la pandemia, Tatiana Gólikova, declaró que 11 de los 85 entes territoriales de Rusia «pueden pasar a la segunda fase en la eliminación paulatina de las restricciones».