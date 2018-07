El populismo llega a Israel La alianza Trump-Netanyahu no es el mejor camino para combatir la imagen autoritaria judía Netanyahu y Trump. / AFP IÑAKI EZKERRA Lunes, 23 julio 2018, 00:31

El actual antisemitismo es de signo izquierdista a diferencia del clásico, que era de extrema derecha. El clásico provenía del integrismo católico, que veía en los judíos a los culpables de la muerte de Cristo. El antisemitismo actual, por el contrario, proviene de la corrección política y del buenismo acrítico frente al terrorismo palestino. Éste es un hecho innegable que preocupa al judaísmo más cabal y democrático, pero que, para su desgracia, se está agravando más que corrigiendo. Resulta obvio que la alianza Trump-Netanyahu no es el mejor camino para combatir esa imagen reaccionaria, autoritaria, antipática de los judíos que ha fabricado la demagogia progre y en la que hoy abundan los populismos antisistema. ¿Qué necesidad había de llevar la embajada estadounidense a Jerusalén cuando ésta ya es la capital fáctica de Israel desde su fundación en 1948? ¿Qué necesidad hay ahora de explicitar, con una polémica ley aprobada en la Knesset por una diferencia de siete escasos votos, la legítima aspiración de Israel a ser el hogar nacional del pueblo hebreo o de definirlo oficialmente como «Estado-Nación de los judíos» cuando ya lo es de facto desde hace setenta años y cuando los palestinos son sólo la quinta parte de la población? ¿Qué necesidad había de negar el derecho de autodeterminación a quienes jamás lo iban a ejercer o la oficialidad de una lengua que en la vida real nunca fue oficial?

Ante lo que estamos no es ante una reafirmación del Estado de Israel necesaria en un marco de guerra sino ante una gratuita deriva populista que sólo sirve para debilitarlo, cuestionarlo y enzarzarlo en un episodio más de violencia. El populismo ha llegado a Israel como llegó antes a América y a Europa. Ante la sobreactuación nacionalista de Netanyahu, ante ese populismo que es una apuesta por la impopularidad, me he acordado de 'Bar Bahar', una excelente película de la directora de cine húngaro-palestino-israelí Maysaloun Hamoud que se estrenó en España hace un par de años. Sus protagonistas son tres chicas palestinas que comparten un piso en Tel Aviv llevando la vida independiente que no podrían llevar en sus lugares de origen. Saila es una abogada de familia musulmana que descubre que el hombre con el que sale no es tan liberal como decía. Salma tiene unos padres cristianos que no transigen con su condición de lesbiana. Noor es la más ingenua y se pone el hiyab para ir a la universidad. Al principio se escandaliza de cómo beben, bailan, fuman y ligan sus compañeras, pero acaba siendo una más. Ninguna de las tres está por autodeterminarse de nada que no sean ellas mismas. Sólo quieren ser libres. Y esa es la paradoja: lo logran incluso en un ciudad que les es hostil. Sin duda, esas tres mujeres representan un Israel más real, más habitable, más bello, más libre y hasta más israelí que el que encarna Netanyahu.