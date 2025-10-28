El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre
El vicepresidente de EE UU, JD Vance, este martes en el Capitolio Reuters

JD Vance avala el mantenimiento de la paz en la Franja y cree normal que «haya escaramuzas»

El Gobierno estadounidense no está dispuesto a que fracase el acuerdo de alto el fuego promovido por Trump al constituir su mayor logro hasta ahora como 'pacificador' global

T. Nieva

Martes, 28 de octubre 2025, 22:34

Comenta

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realizó este martes una breve declaración para garantizar que la tregua seguirá adelante pese al enfrentamiento de milicianos ... de Hamás con el ejército israelí y el posterior bombardeo hebreo sobre la Franja como réplica a la agresión. «Habrá pequeñas escaramuzas aquí y allá», dijo el 'número dos' de la Administración de Donald Trump, relativizando la envergadura del episodio. «Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado. Y prevemos que los israelíes responderán en esos casos, pero creo que la paz se mantendrá a pesar de eso», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  8. 8 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo JD Vance avala el mantenimiento de la paz en la Franja y cree normal que «haya escaramuzas»

JD Vance avala el mantenimiento de la paz en la Franja y cree normal que «haya escaramuzas»