JD Vance avala el mantenimiento de la paz en la Franja y cree normal que «haya escaramuzas»

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realizó este martes una breve declaración para garantizar que la tregua seguirá adelante pese al enfrentamiento de milicianos ... de Hamás con el ejército israelí y el posterior bombardeo hebreo sobre la Franja como réplica a la agresión. «Habrá pequeñas escaramuzas aquí y allá», dijo el 'número dos' de la Administración de Donald Trump, relativizando la envergadura del episodio. «Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado. Y prevemos que los israelíes responderán en esos casos, pero creo que la paz se mantendrá a pesar de eso», añadió.

La Casa Blanca no está dispuesta a que descarrile el proceso hacia el final de la violencia en la Franja, que constituye el mejor éxito hasta ahora de Trump en su objetivo de convertirse en un 'pacificador' global. Queda por ver si en las próximas semanas fructifica una nueva reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, tendente a decretar un alto el fuego en Ucrania. Este martes, el presidente de este país, Volodímir Zelenski, trató de allanar esa posibilidad al anunciar que está dispuesto a reunirse con Putin siempre que no sea en Rusia ni en Bielorrusia.

La Casa Blanca y el Gobierno de Israel mantuvieron múltiples contactos en las horas previas a que se produjera la acción militar sobre Gaza, si bien Benjamín Netanyahu solo informó a Trump de que el bombardeo iba a tener lugar después de haber dado la orden al ejército. «El primer ministro tomó la decisión de llevar a cabo el ataque, dio la orden a los militares para ejecutarlo y luego informó a Estados Unidos», señaló el portavoz de su gabinete.

Eso sucedió tras los disparos que los milicianos efectuaron contra una patrulla militar. Sin embargo, previo al tiroteo «hubo conversaciones con los estadounidenses» durante gran parte de la jornada porque Netanyahu quería dar una respuesta a la tardanza de los islamistas en entregar los cuerpos de los rehenes. El montaje de la organización simulando desenterrar unos restos que poco antes había enterrado cerca de un túnel indignó al primer ministro y a las familias de los secuestrados.

Operación de castigo

Netanyahu buscó la autorización de EE UU para que las Fuerzas de Defensa lanzaran un ataque de castigo en la Franja por el fracaso de los milicianos en la devolución de los cuerpos. Incluso envió un vídeo grabado con un dron a la Casa Blanca y la CIA en el que se veía como los islamistas orquestaban su engaño.

Sin embargo, Washington se opuso al considerar que este hecho no representaba una infracción clara a las condiciones de la tregua. A cambio, autorizó a Israel a fijar un plazo de 72 horas para que Hamás entregue todos los cuerpos o, en caso contrario, ocupar zonas de Gaza más allá de la actual línea amarilla. El enfrentamiento posterior precipitó más tarde la operación.