Trump, en el Parlamento israelí para celebrar el acuerdo de paz en Gaza: ¿qué escribió en el libro de honor?

El Parlamento israelí (Knesset) ha recibido este lunes a un invitado muy especial. Donald Trump acudió al hemiciclo hebreo tras aterrizar en el aeropuerto internacional ... de Ben Gurion, a 19 kilómetros de Tel Aviv, con motivo del acuerdo de paz alcanzado en Gaza. El presidente de EE UU ha permanecido acompañado en todo momento por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y por su homólogo hebreo, Isaac Herzog. Durante su visita, el magnate ha mostrado ante las cámaras el texto que dejó escrito de puño y letra, con rúbrica incluida, en el libro de honor de la Cámara de sus anfitriones. Una foto que recuerda a los temibles decretos arancelarios que ha estado firmando desde que accedió a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

¿Y qué ha puesto Trump en el libro de firmas?, ¿algo políticamente incorrecto?, ¿alguna promesa de última hora? En este caso, el mandatario estadounidense ha optado por la mesura e incluso por expresar palabras llenas de esperanza, plenamente consciente de la importancia histórica que supone el acuerdo de paz entre Israel y Hamás al que ha contribuido con su labor de intermediación entre ambas partes. «Es un gran honor para mí. Un buen y bonito día. Un nuevo comienzo», ha plasmado.

Le acompañaban en ese momento Netanyahu y su esposa Sara, además del presidente del Parlamento israelí, Amir Ohana. Todos sonrientes y felices mientras el presidente de EE UU esgrimía un gesto de solemnidad para remarcar la importancia del momento. Después, pronunció un discurso en la cámara en la que habló de «paz». Se trata de un reconocimiento que la Cámara hebrea no otorgaba a un presidente estadounidense desde George W. Bush en 2008.

Reunión con familiares de secuestrados

En la agenda de Trump también figuraba el encuentro con familiares de los cautivos liberados en un acto simbólico sobre los esfuerzos estadounidenses para su rescate. En esa cita, les aseguró que el acuerdo de paz «es un nuevo comienzo». El sábado por la noche, medio millón de israelíes corearon repetidamente su nombre en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, durante la última vigilia desde finales de 2023 para pedir la liberación de los secuestrados por Hamás.

Desde que ha aterrizado en Israel todo han sido elogios. «El legado del presidente Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío», destacó Herzog, alimentando al mismo tiempo el ego de su homólogo norteamericano. El propio líder de los republicanos declaraba a los periodistas en el avión que la liberación de los rehenes y el acuerdo de alto el fuego en Gaza «podría ser la cosa más importante en la que haya estado involucrado nunca».

Trump conversó a pie de pista tras aterrizar en Israel con Steve Witkoff y Jared Kusnher, y su hija, Ivanka Trump, que llevan en Jerusalén desde el pasado viernes. Todo para conocer la última hora en palabras de sus representantes sobre un proceso de paz que el republicano está empeñado en que sea permanente. «La guerra ha terminado», proclamaba desde el Air Force One. Desde luego, es algo que ya ha dejado claro en su escrito en el libro del Parlamento hebreo. Una jornada victoriosa para él después de su decepción por no haber ganado el premio Nobel de la Paz.