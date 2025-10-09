El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instante en que el secretario de Estado Marco Rubio comunica a Trump la consecución del acuerdo. EFE

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

El presidente estadounidense se dirige eufórico a su gabinete para celebrar una jornada triunfal tras el acuerdo de Israel y Hamás

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:47

Comenta

«Hemos puesto fin a la guerra en Gaza». Donald Trump se dirigió este jueves eufórico a su gabinete durante la reunión con secretarios de ... Estado y altos cargos que celebró en la Casa Blanca con el acuerdo Israel-Hamás como único punto. «En realidad, a un nivel mucho mayor, logramos la paz, ojalá una paz duradera en Oriente Medio», confesó a su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  8. 8 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  9. 9

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»