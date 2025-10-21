El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 21 de octubre
JD Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff tratan estos días de apuntalar el alto el fuego en Israel. EFE

Trump afirma que los países árabes atacarían a Hamás si viola la tregua

La Casa Blanca se vuelca en afianzar el plan de paz, aunque JD Vance ve normales los choques entre «personas que han luchado mucho tiempo»

M. Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 22:10

Comenta

Todo va bien. La Casa Blanca salió este martes en tromba a alejar cualquier mal augurio sobre el proceso de paz en Gaza. Eso, a ... pesar de la incertidumbre y el temor existente a que Benjamín Netanyahu rompa la baraja y ordene desplegarse de nuevo al ejército en la Franja después del ataque de una célula islamista a una unidad militar este domingo y la resistencia de Hamás a desarmarse. La organización ha pedido alargar el alto el fuego hasta cinco años y este martes se supo que ha intentado introducir a personas afines dentro del grupo de quince tecnócratas que formaran parte del gobierno de transición. Se supone que con esta maniobra la milicia intentaría mantener influencia en la futura Gaza, pese a que el acuerdo de paz establece su apartamiento militar y político completo..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  5. 5

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  8. 8

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  9. 9

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  10. 10

    Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump afirma que los países árabes atacarían a Hamás si viola la tregua

Trump afirma que los países árabes atacarían a Hamás si viola la tregua