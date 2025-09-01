El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un niño herido es atendido tras el terremoto en Afganistán. AFP

Un terremoto de magnitud 6.0 deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán

El seísmo ha ocurrido esta noche en Nangarhar, al este del país, cerca de la frontera con Pakistán

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:20

Tragedia en Afganistán. Alrededor de 600 personas han muerto y 2.000 han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6,0 en la ... escala de Ritcher que ha sacudido en las últimas horas de este domingo, junto a varias réplicas, en Nangarhar, al este del país en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y réplicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  5. 5

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  6. 6

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  7. 7

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  8. 8

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un terremoto de magnitud 6.0 deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6.0 deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán