El presidente de Israel analiza la petición de perdón de Netanyahu, que divide al país

El nuevo culebrón sobre la petición de indulto presidencial por parte de Benjamín Netanyahu da sus primeros pasos. La pelota está en el tejado de ... un Isaac Herzog que se pronunció este lunes por primera vez sobre el caso para anunciar que evaluará la solicitud «considerando únicamente el bien del país y de la sociedad israelí» y añadió que este gesto «sacude a muchas personas en el país, en distintas comunidades, y genera debate». Esto se pudo comprobar la misma noche del domingo cuando, a las pocas horas de hacerse pública la noticia, cientos de personas se manifestaron a las puertas de la residencia del mandatario en Tel Aviv para exigirle que no acepte la solicitud del primer ministro.

Netanyahu ha trasladado la presión a un presidente que adelantó que no se dejará influir por el «discurso violento» e invitó a la ciudadanía a expresar sus opiniones a través de la web oficial de la presidencia, para que su decisión se tome «con participación y tranquilidad». El tono cordial de Herzog difiere de la polarización en las calles de un país partido en dos por la figura del primer ministro. Sus detractores le ven como la causa de todos los males, le acusan de abrir frentes para dilatar su juicio y esperan poder desbancarle en las urnas en 2026. Sus seguidores le consideran el único capaz de sofocar esos mismos frentes y proteger al país.

El analista Amit Segal, próximo al primer ministro, indicó que «Herzog está preparado para responder a la solicitud de indulto con un 'sí, pero' (…) Por ejemplo, podría pedir que, a cambio, Netanyahu al menos reconozca que cometió los delitos que se le atribuyen. Otras opciones serían imponer un límite temporal a su permanencia» en el cargo.

Malestar de Trump

A la espera de conocer la respuesta de Herzog, se espera que el primer ministro cumpla con las comparecencias semanales marcadas por la Justicia para los casos que tiene abiertos por corrupción. El primer ministro con más tiempo en el cargo de la historia del país suele retrasar las vistas alegando «motivos de seguridad nacional», como ocurrió hace una semana cuando sus tropas realizaron una operación al sur de Siria que acabó con trece civiles muertos, entre ellos dos niños, y seis soldados heridos.

Esta operación no gustó a Donald Trump y en su perfil de Truth Social escribió que «Estados Unidos está muy satisfecho con los resultados logrados, mediante trabajo duro y determinación, en Siria (…) Es muy importante que Israel mantenga un diálogo fuerte y sincero con Siria, y que no ocurra nada que interfiera en la evolución de Siria hacia un Estado próspero». El presidente estadounidense y el primer ministro israelí hablaron también por teléfono a lo largo de la tarde para abordar esta situación y la importancia de expandir los Acuerdos Abraham, tras el fallido intento de sumar a Arabia Saudí.

Tras su histórico paso por la Casa Blanca, los medios israelíes señalaron que el líder sirio, Ahmed Al Sharaa, había regresado de Estados Unidos «crecido». Netanyahu respondió con una visita a sus tropas en las zonas que ocupan al sur de Siria y con una operación en Beit Jin, 45 kilómetros al sur de Damasco, que acabó de forma sangrienta. El ministro de Exteriores sirio, Asaad Hassan Al Shaibani, calificó el ataque de «horrible masacre» de «civiles inocentes» y recordó su «pleno derecho a la defensa de nuestra tierra».