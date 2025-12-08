El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un pedazo de un retrato de Bashar al Assad en una calle de Alepo. AFP

La nueva Siria tras Al Assad cumple un año sin caer en el caos

El país respira más libertad, tiene a un presidente reconocido por EE UU y Europa y sigue embargado por la emoción del cambio, pero se encuentra fragmentado y aún falta mucho para su reconstrucción

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Damasco

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:54

Comenta

Siria tiene el 8 de diciembre -este lunes- marcado en rojo en su calendario. Las autoridades han decretado dos jornadas de fiesta nacional para conmemorar ... el Día de la Liberación, el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar Al Assad tras una operación relámpago de los grupos opositores. Hay previstas movilizaciones en las plazas de las principales ciudades y las mezquitas se sumarán a la fiesta con «cánticos de victoria», informó el Ministerio de Asuntos Religiosos, que comenzarán media hora antes de la llamada a la oración.

