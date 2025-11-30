El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un herido tras volcar su coche en la carretera de Enekuri sentido Bilbao
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Reuters

Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte de sus casos de corrupción para no poner en peligro su carrera política

El primer ministro dice que el juicio en el que está imputado es un proceso contra el Estado hebreo

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Benjamín Netanyahu siguió el ejemplo de Donald Trump y pidió al presidente de su país, Isaac Herzog, que lo indulte en su largo juicio por ... corrupción. El primer ministro hebreo, como hiciera el presidente de Estados Unidos hace dos semanas, dirigió a Herzog una petición oficial de perdón y poco después difundió un vídeo en las redes sociales para explicar que hubiera preferido demostrar su inocencia ante el tribunal, pero que el «interés nacional» exige lo contrario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  8. 8

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  9. 9

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  10. 10 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte de sus casos de corrupción para no poner en peligro su carrera política

Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte de sus casos de corrupción para no poner en peligro su carrera política