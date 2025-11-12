El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro Israel Katz. Reuters

El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

Israel Katz sostiene que la emisora, con 75 años de historia y 900.000 oyentes diarios, vierte opiniones contra los soldados y «perjudica el esfuerzo bélico y la moral»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Israel Katz no quiere ni la más mínima crítica y, después de varias amenazas, ha anunciado que propondrá al Ejecutivo el cierre de la radio ... del ejército (Galei Tzahal) y que este sea efectivo el 1 de marzo de 2026. La emisora, con 75 años de historia y una media de 900.000 oyentes diarios, según datos de 2024, «fue establecida por el Gobierno israelí como una emisora ​​militar para servir de portavoz y confidente de los soldados y sus familias, y no como una plataforma para expresar opiniones, muchas de las cuales atacan al ejército y a los propios soldados», argumentó el ministro hebreo de Defensa. En esta cadena, que emite durante las 24 horas, trabajan soldados en activo junto a periodistas civiles y también participan exmilitares y reservistas, que aportan sus opiniones en diferentes espacios.

