Imagen general de la manifestación de los ultraortodoxos. Reuters

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Sus dos principales partidos políticos amenazan con hacer caer el Gobierno de Netanyahu si la legislación recibe luz verde en el Parlamento

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:40

Jerusalén se tiñó este jueves de blanco y negro en la jornada de la 'marcha del millón de hombres' convocada por los judíos ultraortodoxos en ... contra de la ley de reclutamiento. Cientos de miles de jaredíes, 200.000 según los medios locales, tomaron las calles de la ciudad santa, bloquearon carreteras durante dos horas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para protestar en contra de los planes que persiguen que puedan ser llamados a filas como el resto de israelíes. Las consignas más coreadas fueron «no creemos en el gobierno de los herejes», «preferimos morir antes que alistarnos» o «el estudio de la Torá es nuestro ejército». Como es habitual en sus concentraciones, también atacaron a periodistas que cubrían la movilización.

