El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los servicios de emergencia rescatan el cuerpo de una de las víctimas mortales en los bombardeos sobre Gaza. Reuters

Israel reanuda el alto el fuego en Gaza

El ejército cesa los bombardeos en la Franja, que habrían dejado un centenar de muertos, aunque advierte que reanudará las operaciones de castigo si Hamás vuelve a atacar a sus tropas

T. Nieva

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:03

Comenta

El alto el fuego en Gaza se ha reanudado después de una madrugada de bombardeos que ha costado la vida a cerca de un centenar ... de palestinos. Las Fuerzas de Defensa han anunciado que la tregua vuelve a estar en vigor, aunque advierten que las medidas de castigo podrían retomarse si la milicia vuelve a atacar a sus tropas. El gabinete de Benjamín Netanyahu tampoco descarta tomar otras fórmulas de presión para forzar a los islamistas a acelerar la entrega de los restos de los rehenes fallecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  7. 7 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  8. 8

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  9. 9

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  10. 10

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel reanuda el alto el fuego en Gaza

Israel reanuda el alto el fuego en Gaza