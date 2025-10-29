Israel reanuda el alto el fuego en Gaza

El alto el fuego en Gaza se ha reanudado después de una madrugada de bombardeos que ha costado la vida a cerca de un centenar ... de palestinos. Las Fuerzas de Defensa han anunciado que la tregua vuelve a estar en vigor, aunque advierten que las medidas de castigo podrían retomarse si la milicia vuelve a atacar a sus tropas. El gabinete de Benjamín Netanyahu tampoco descarta tomar otras fórmulas de presión para forzar a los islamistas a acelerar la entrega de los restos de los rehenes fallecidos.

El Gobierno todavía no ha aclarado si una de estas medidas podría ser la reocupación militar de algunas de las áreas de Gaza que había abandonado en virtud del acuerdo de alto el fuego. En otras palabras, extender la Línea Amarilla para aumentar el control sobre el territorio y limitar los movimientos de Hamás.

Las Fuerzas de Defensa han informado de que esta madrugada pasada, e incluso después del amanecer, han mantenido desplegados a sus cazas y efectuado «una serie de ataques significativos» contra decenas de operativos de Hamás. En los bombardeos habrían muerto al menos treinta comandantes de esta organización y de otros »grupos terroristas«. En un comunicado, el ejército señala que »seguirá respetando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza ante cualquier violación del mismo».

Mientras tanto, la Defensa Civil en Gaza, una organización en manos de Hamás, ha elevado a más de cien el número de fallecidos a causa de los bombardeos. Entre ellos, asegura que hay 35 niños. «Continúan las operaciones de rescate y extracción de los muertos y heridos atrapados bajo los escombros, a pesar de la grave escasez de recursos», ha señalado este departamento en un comunicado en el que denuncia que los hospitales «están saturados de personas gravemente heridas en condiciones trágicas». Según sus datos, las explosiones de la aviación y la artillería hebreas habrían dejado 200 heridos.