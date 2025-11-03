El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente El escritor mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025
Agentes de la policía israelí acordonan una zona. Efe

Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos

El Parlamento votará en los próximos días esta iniciativa de grupos ultranacionalistas apoyada por Netanyahu y el coordinador de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El ultimátum de Itamar Ben Gvir a Benjamín Netanyahu surgió efecto y el Comité de Seguridad israelí ha aprobado un proyecto de ley que propone ... aplicar la pena de muerte a los «terroristas» palestinos. Esta iniciativa impulsada por los ultranacionalistas sionistas establece que los tribunales podrán imponer la pena capital a quienes cometan «un asesinato con motivación nacionalista contra un ciudadano israelí». No se aplicaría a un hebreo que mate a un palestino, según aclararon los medios locales. Se espera la votación en el Parlamento a lo largo de esta misma semana.

