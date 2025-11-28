El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ciudadanos sirios rezan por las víctimas del ataque israelí. Efe

Israel lanza un ataque en Siria y mata a 13 personas en el aniversario de la caída de Al Assad

El ejército hebreo asegura que el objetivo era el grupo libanés Jamaa Islamiya y Damasco califica la ofensiva como «horrible masacre de civiles inocentes»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:58

Un año después del inicio de la operación militar encabezada por Hayat Tahrir Al Sham para derrocar a Bashar Al Assad, las ciudades sirias comenzaron ... a festejar el comienzo del fin del régimen, que se desmoronaría en menos de dos semanas. Mientras en localidades como Homs, considerada la «capital de la revolución», miles de personas se juntaban para conmemorar este momento, en Beit Jin, 45 kilómetros al sur de Damasco, despedían a los trece muertos, entre ellos dos niños, que dejó una operación militar israelí. El ministro de Exteriores, Asaad Hassan Al Shaibani, calificó el ataque de «horrible masacre» de «civiles inocentes» y recordó su «pleno derecho a la defensa de nuestra tierra».

