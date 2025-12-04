Israel espera a su último rehén

La crisis de los rehenes capturados por las facciones palestinas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 está en su recta final. Israel ... confirmó que el cuerpo entregado el miércoles es el del trabajador agrícola tailandés Sudthisak Rinthalak y esto significa que el último cadáver que queda por devolver es el del sargento de Policía Ran Gvili. Benjamín Netanyahu, a quien las familias acusaron durante meses de olvidarse de los cautivos y rechazar los acuerdos para prolongar la guerra y retrasar sus problemas con la justicia, declaró: «Estamos decididos a traer a Rani para darle sepultura en Israel y no escatimaremos esfuerzos para hacerlo. Mi esposa y yo estamos en contacto continuo con su maravillosa familia. Lo traeremos de vuelta, como hemos traído de vuelta a 254 rehenes».

La entrega de los cuerpos es una condición clave para avanzar hacia la segunda fase del plan de Donald Trump y las facciones palestinas trabajan para localizar el último que queda en la Franja. La apuesta de Netanyahu desde que lanzó la operación de venganza contra Hamás fue la del uso máximo de la fuerza para obtener un doble objetivo: liberar a los rehenes y acabar con los islamistas. Esa estrategia no funcionó y, a excepción de siete, el resto de secuestrados que han salido con vida lo han hecho gracias a los acuerdos de intercambio alcanzados con Hamás.

La primera tregua se acordó el 24 de noviembre de 2023, fue de 4 días y se extendió en dos ocasiones hasta llegar a los 7 días de duración, cuando Israel decidió retomar la ofensiva. En esta ventana fueron liberados 105 rehenes civiles, quedaron excluidos hombres jóvenes y militares, en el transcurso de ceremonias organizadas por Hamás en las que milicianos encapuchados entregaban a los cautivos a la Cruz Roja Internacional. Los israelíes liberaron a cambio a 240 presos palestinos, la mayoría mujeres y menores de 18 de años.

Tuvieron que pasar 14 meses y decenas de miles de muertos para que Netanyahu accediera a un nuevo alto el fuego y lo hizo cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca. El 19 de enero de 2025, la presión del presidente estadounidense logró que su aliado aceptara el mismo acuerdo por fases que Joe Biden le había propuesto meses antes. En esta segunda tregua, Hamás entregó a 20 rehenes vivos y 27 cuerpos, a cambio de 2.000 presos. Las entregas se produjeron de forma semanal y se convirtieron en exhibiciones de fuerza por parte de los milicianos, lo que provocó el enfado de Israel.

Entre una y otra tregua, los israelíes lanzaron una operación de rescate en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, y lograron sacar con vida a Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv. Al menos 270 palestinos murieron en el transcurso de esta incursión, según fuentes médicas, la última lanzada por las tropas hebreas.

Trump fue también el artífice del actual alto el fuego, que entró en vigor el pasado 15 de octubre y ha logrado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos y la entrega de los restos de los 27 fallecidos que quedaban en manos de las facciones palestinas. De todos ellos, falta por devolver el cadáver de Ran Gvili.

Muerte de Abu Shabab

A la espera de la localización y entrega del último cuerpo, los medios israelíes informaron de la muerte de Yasser Abu Shabab, líder de una banda local acusada de colaborar con el ejército para hacer frente a Hamás y de saquear ayuda humanitaria. El Canal 12 aseguró que Abu Shabab murió en enfrentamientos con «clanes de Gaza» y que fue evacuado al Centro Médico Soroka, en el sur de Israel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Israel. La milicia de Abu Shabab tiene su base de operaciones en la zona del sur de Gaza bajo control de Israel y recibe apoyo y armas para formar un grupo armado de oposición interna a los islamistas.