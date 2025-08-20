El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
Imagen de Ciudad de Gaza desde la frontera israelí. AFP

Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas

El ejército hebreo confirma que se encuentra ya en la «fase inicial» de la operación, muy criticada por la comunidad internacional

T. Nieva

T. Nieva

l

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dado luz verde el plan militar para la toma Ciudad de Gaza y para ello ha ordenado ... la movilización de unos 60.000 reservistas para esta nueva fase de la ofensiva sobre la Franja, que ya se encontraría en marcha. La aprobación de la operación contemplaría asimismo «los preparativos humanitarios» para la evacuación de la población de la zona, la más importante del norte del enclave.

