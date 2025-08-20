Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas
El ejército hebreo confirma que se encuentra ya en la «fase inicial» de la operación, muy criticada por la comunidad internacional
Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dado luz verde el plan militar para la toma Ciudad de Gaza y para ello ha ordenado ... la movilización de unos 60.000 reservistas para esta nueva fase de la ofensiva sobre la Franja, que ya se encontraría en marcha. La aprobación de la operación contemplaría asimismo «los preparativos humanitarios» para la evacuación de la población de la zona, la más importante del norte del enclave.
Israel anunció a principios de agosto su intención de tomar el control de Ciudad de Gaza así como los campos de refugiados vecinos. La decisión fue fuertemente criticada por la comunidad internacional y también dentro de territorio hebreo, donde cada vez más ciudadanos exigen el fin de la guerra y la liberación de los rehenes que quedan en manos de Hamás.
Desde el inicio de la ofensiva, en octubre de 2022, el ejército ha logrado controlar en torno al 75% de Gaza. En los últimos días se han intensificado sus ataques aéreos y sus operaciones en tierra en este núcleo urbano y los campos de refugiados aledaños, considerados los últimos bastiones de Hamás. El sitio web israelí Walla informa de que las fuerzas armadas están «a punto de completar la conquista del barrio de Zeitún» y que el «próximo objetivo» es Al Sabra.
