Directo Desde Miribilla, Bilbao Basket-Brno
Funcionarios electorales iraquíes cuentan los votos en un colegio de Bagdad. AFP

Irak celebra las primeras elecciones sin violencia desde la invasión de EE UU

El principal favorito es el primer ministro Al Sudani, que ha devuelto la calma al país tras dos décadas de guerra, sectarismo e irrupción del Estado Islámico

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:09

Los iraquíes acudieron a las urnas este martes para elegir nuevo Parlamento en medio de una estabilidad y un clima de seguridad poco habituales para ... un país árabe que, desde la caída de Sadam Husein, mantiene un delicado equilibrio entre Irán y Estados Unidos. Después de dos décadas en las que Irak ha sobrevivido a la invasión norteamericana, la guerra sectaria y la irrupción del grupo yihadista Estado Islámico, el territorio atraviesa un momento de calma bajo el mando del primer ministro, Mohamed Shia Al Sudani, que le hanmantenido fuera de la crisis regional provocada por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Los centros de voto cerraron sus puertas tras una jornada marcada por la poca expectación en las calles y los resultados oficiales se conocerán en las próximas 24 horas.

