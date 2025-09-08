El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Nico Williams sufre una «lesión muscular moderada en el aductor izquierdo»
Decenas de palestinos caminan entre los escombros de un edificio de Ciudad de Gaza. AFP

Hamás exige a Trump garantías sobre el final de la guerra antes de liberar a todos los rehenes

La miliicia islamista recuerda en el primer día de tregua que Israel ya rompió otro acuerdo de alto el fuego a inicios de año

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:15

La invasión de Ciudad de Gaza avanza y a la sombra del hambre y las bombas, la diplomacia trata de lograr un acuerdo de última ... hora que sirva para liberar a todos los rehenes y frenar la guerra. Donald Trump ha puesto sobre la mesa la opción de un pacto para la liberación de los 48 cautivos, de los que se estima que menos de 20 están vivos, en el primer día de una tregua en la que el propio presidente estadounidense se ofrece como garante de que los israelíes no volverán a los combates tras recibir a sus rehenes. Hamás recuerda que en enero ya firmaron un acuerdo, pero el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, lo rompió pasados dos meses porque no estaba dispuesto a negociar el final de las hostilidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  2. 2

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  5. 5

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  6. 6

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  7. 7

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  10. 10

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hamás exige a Trump garantías sobre el final de la guerra antes de liberar a todos los rehenes

Hamás exige a Trump garantías sobre el final de la guerra antes de liberar a todos los rehenes