Veleros que forman parte de la Global Sumud Flotilla, en su travesía rumbo a Gaza. Reuters

La Flotilla hacia Gaza, a punto de cruzar «un punto de no retorno»

En «poco más de 24 horas» las 40 embarcaciones con ayuda humanitaria llegarán a la zona donde Israel atacó en 2010 una iniciativa similar, provocando 10 muertos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:56

En «poco más de 24 horas» las más de 40 embarcaciones que forman parte de la Global Sumud Flotilla se encontrarán a unas 120 millas ... náuticas de la Franja de Gaza, dentro de la zona en la que Israel atacó una iniciativa humanitaria similar en 2010, la Freedom Flotilla, provocando la muerte de 10 activistas. Georgina Levi y Simona Moscarelli, dos italianas que forman parte del Global Movement to Gaza, el movimiento que pretende llevar ayuda a la Franja y abrir así corredores humanitarios permanentes para apoyar a la población palestina, reconocieron este martes en un encuentro con la prensa internacional en Roma que la Flotilla está al borde de cruzar «un punto de no retorno», por lo que esperan en breve una intervención de las fuerzas armadas hebreas. Es por ello que a bordo de los barcos, en los que viajan unos 300 militantes propalestinos, entre ellos varios parlamentarios italianos, la situación es «tensa» y de «preocupación».

