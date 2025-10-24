El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marco Rubio visita el Centro de Coordinación Civil y Militar de Israel. AFP

Estados Unidos insiste en el desarme de Hamás o «si no, se le forzará»

Marco Rubio, de visita en Israel, descarta la participación de la UNRWA en el plan de paz y duda sobre la Autoridad Palestina

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:59

Comenta

La relación de Estados Unidos e Israel pasa por un momento delicado. El presidente de la superpotencia americana, Donald Trump, es el principal aliado del ... país hebreo, y en su Parlamento logró la semana pasada una ovación casi unánime, con halagos tanto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, como del líder de la oposición, Yair Lapid. «Es el mejor presidente de Estados Unidos para Israel», han reiterado incluso los miembros de la ultraderecha que apuntalan al gobierno del Likud en el poder y que agradecen los esfuerzos de Trump para lograr la paz en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  6. 6

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  10. 10

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estados Unidos insiste en el desarme de Hamás o «si no, se le forzará»

Estados Unidos insiste en el desarme de Hamás o «si no, se le forzará»