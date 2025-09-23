La insólita llamada de Macron a Trump al quedarse atrapado por la comitiva del presidente de Estados Unidos: «Todo bloqueado por tu culpa» El presidente francés protagoniza esta anécdota durante su presencia en Nueva York por la Asamblea General de la ONU

A veces, muy pocas, los grandes mandatarios mundiales se encuentran con los mismos problemas que cualquier ciudadano de a pie. Sino que se lo pregunten a Emmanuel Macron, presidente de Francia, que este lunes se quedó 'atascado' en Nueva York por el paso de la comitiva de Donald Trump después de asistir a la Asamblea General de la ONU donde anunció el reconocimiento al Estado Palestino en un a reunión promovida por él mismo y Arabia Saudí. En unas imágenes difundidas por Brut, un medio francés, Macron se encontró con las calles cortadas por parte de la policía para permitir el paso del convoy del máximo dirigente de los Estados Unidos.

@brutofficiel Cuando Emmanuel Macron llama a Donald Trump porque el convoy del presidente estadounidense lo bloquea en las calles de Nueva York. ♬ son original - Brut.

En el vídeo, se puede ver al líder galo hablar con un policía de Nueva York. «Lo siento, lo siento de verdad, pero está todo cortado», le dice. Acto seguido, Macron coge el teléfono y llama a Trump. Con una sonrisa, rodeado de sus ayudantes y escoltas, apoyado en una de las vallas que cortan el paso a los viandantes e impiden que bajen a la calzada, bromea con el republicano. «¿Qué tal estás? Adivina una cosa. Estoy estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por tu culpa», le dice con una sonrisa.

Acto seguido, se ve al presidente de Francia caminar por las calles de la Gran Manzana con el teléfono en la oreja, rodeado de sus asesores. E incluso se saca fotografías con personas que se encuentran por la calle; un hombre, además, le besa en la cabeza sin que Macron se inmute. Nadie libró, por tanto, a Macron de tener que dar un rodeo. Ni siquiera ser el presidente de Francia ni tampoco su llamada a Trump.

Según varios medios, la caminata de Macron duró alrededor de media hora para llegar a su destino. No obstante, según se puede ver en las imágenes, el galo no perdió la sonrisa en ningún momento y alcanzó el lugar al que se dirigía.