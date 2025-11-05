El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zohran Mamdani saluda a sus seguidores. Reuters

El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

El inmigrante Zohran Mamdani se convierte, a los 34 años, en el primer alcalde musulmán y socialista con el espaldarazo de los jóvenes y la promesa de hacer asequible la ciudad de los rascacielos

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Hace mucho que Nueva York amenaza con convertirse en una ciudad exclusiva para millonarios, pero ayer la clase obrera y trabajadora, de los inmigrantes y ... la diversidad, dio un puñetazo en las urnas demostraron y demostró que todavía son más. «A los que aman a Nueva York, Nueva York finalmente os ama de vuelta», anunció emocionado el nuevo alcalde electo, Zohran Mamdani, que ha sacado casi diez puntos de ventaja sobre su rival más cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  3. 3

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  4. 4

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  5. 5

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao
  8. 8 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  10. 10

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump