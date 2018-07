Las dramáticas historias que se esconden tras los incendios de Grecia Bomberos junto a los cadáveres calcinados en Mati. / EFE Una de las imágenes más desgarradoras fue el hallazgo de un grupo de 24 personas calcinadas y abrazadas unas a otras a 30 metros de la costa en Mati GABRIEL CUESTA Miércoles, 25 julio 2018, 10:55

Las grises cenizas que ahora cubren la costa griega al noreste de Atenas son la huella de historias desgarradoras que se esconden tras las 79 víctimas mortales que se han cobrado un fuego devastador. Hay, además, 180 heridos -diez de ellos en estado crítico- en uno de los incendios mas graves de las dos últimas décadas en Europa.

Una de las imágenes más dramáticas fue el hallazgo de un grupo de 24 personas calcinadas, entre ellas varios niños en Mati. Estaban abrazados unos a otros en un descampado situado entre dos viviendas. Se encontraban a tan solo 30 metros del mar, pero no lograron ser más rápidos que las llamas. Sí pudieron lograrlo cerca de 700 personas este martes, aunque algunas murieron ahogadas. Consiguieron alcanzar el agua en botes y fueron rescatadas por la guardia costera en las playas cercanas al puerto de Rafina.

«Mati ya no existe», lamenta su alcalde Evangelos Bournous. Todo ha quedado reducido a cenizas en esta concurrida zona de veraneo. Cadáveres, coches, árboles, animales... Huele a quemado. Los cuerpos de las víctimas se encontraban «en grupos de 4 o 5 personas», explica el socorrista de Cruz Roja Vassilis Andriopoulos. Otro menor falleció al caer contra unas rocas cuando intentaba lanzarse al mar desde un precipicio.

Evacuación a Rafina

Una de las supervivientes, Stella Petridi, es una jubilada de 65 años. Se encontraba en la iglesia cuando, al sentir el fuego acercarse, se precipitó hacia su casa para intentar salvar a sus seis perros. No logró abrir la puerta y no tuvo opción. Corrió hacia la playa y una lancha patrullera la evacuó a Rafina. Allí se encontraba también su vecina Athanasia Oktapodi, de 60 años. Con el rostro tiznado y los ojos enrojecidos, cuenta la rapidez con la que se propagó el fuego. «Vi descender el fuego desde la colina. En cinco o diez minutos ya estaba en mi jardín». Como la mayoría de las casas de Mati, la suya estaba rodeada de pinos. «Tomaron fuego. Yo salí corriendo como loca hacia la playa y me metí en el agua», recuerda.

Para alcanzar el mar Lela Demertzi, de 53 años, llevó sobre su hombros a su madre enferma hasta la playa. «Mi marido se quedó, hizo todo para salvar nuestra vivienda secundaria, y lo logró», relata. Ahora Bomberos y protección civil buscan a aproximadamente a 25 personas que se encuentran desaparecidas. La tragedia ha teñido a Grecia de gris.