El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

La presidenta de la Comisión Europea advierte de que no se puede ceder terreno a Rusia en el plan de paz de Ucrania

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

«El manual de juego de Rusia no ha cambiado». La advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el ... pleno del Parlamento Europeo este miércoles en Estrasburgo ha sido clara: Europa y Kiev no pueden ceder ante Moscú. «Ucrania es el primer paso en un juego mucho más largo en el que Rusia quiere redibujar los mapas», ha asegurado la política alemana, quien ha apuntado que «si las fronteras de Ucrania cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  9. 9

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica
  10. 10

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»