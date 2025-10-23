El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas

El bloque comunitario aprueba su nueva ronda de castigos a Moscú, tras las sanciones al petróleo anunciadas por EE UU

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:06

Antes de que dé comienzo la cumbre de líderes europeos en Bruselas este jueves, la Unión Europea (UE) ha aprobado su décimo noveno paquete de ... sanciones a Rusia, horas después de que se haya conocido la decisión de EE UU de imponer castigos al sector petrolero ruso. Entre las medidas europas -que tan sólo necesitaban superar el 'no de Hungría para recibir la luz verde- están acelerar la prohibición gradual de la compra de gas ruso para principios de 2027 y aumentar la persecución de la flota fantasma rusa, los buques que utiliza Moscú para tratar de evadir las sanciones europeas.

