El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de familia de los 27 ministros de Exteriores de la UE. Reuters

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

España propone un plan de acción a los ministros de Exteriores de la Unión y abre un debate sobre el ineficaz funcionamiento del bloque

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:24

Hay unanimidad entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea: «Es hora de pasar de las palabras a los hechos» en lo que ... se refiere a la situación en Gaza. Sin embargo, los países del bloque están divididos a la hora de decidir qué se debe hacer: «Es evidente que no hay acuerdo en cómo lograr que Israel cambie de rumbo» en la Franja. Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, ha sido muy clara en sus declaraciones de este sábado tras la reunión ministerial informal de los 27, un encuentro que abrió un debate fundamental: el de la necesidad de que exista unanimidad para tomar decisiones relevantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  4. 4

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  5. 5

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  6. 6

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  7. 7

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  8. 8 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  9. 9

    El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre
  10. 10

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel