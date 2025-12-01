El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

La UE acelera los contactos diplomáticos para aprobar el salvavidas financiero a Ucrania

Kallas asegura que la cumbre europea no acabará sin acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados, mientras Bélgica sigue sin apoyar la medida

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:36

Comenta

A pocas semanas de la cumbre europea de diciembre, que se celebrará en Bruselas el 18 de diciembre, los contactos diplomáticos se han acelerado para ... desbloquear el apoyo financiero a Ucrania a través del uso de los activos rusos congelados. Bélgica -país en el que se encuentran la mayoría de estos bienes inmovilizados- se resiste a respaldar la medida por sus dudas sobre los riesgos asociados a ella, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya ha adelantado que los líderes de la Unión Europea (UE) «no abandonarán el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

