Una refinería rusa atacada por Ucrania. Reuters

Ucrania ataca la refinería de Sarátov por cuarta vez en menos de dos meses

Las autoridades de la exrepública soviética defienden que la ofensiva es su respuesta a los daños causados por Rusia en su red eléctrica

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

Drones ucranianos han golpeado en la madrugada del lunes la refinería de Sarátov. Las instalaciones, situadas en la parte europea de Rusia, en la cuenca ... del Volga, han sido objeto de al menos cuatro ataques de Kiev (16 y 20 de septiembre, 16 de octubre y el último) a lo largo de este otoño. Se trata de una de las plantas de la empresa estatal Rosneft, con capacidad de refinamiento de 4,8 millones de toneladas métricas anuales y destaca por su antigüedad.

